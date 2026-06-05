Accesul către zona respectivă a fost blocat imediat de autorități, iar perimetrul a fost securizat.

Potrivit informațiilor din presa locală, ambarcațiunea de culoare verde, dotată cu antene și posibil de tip dronă, ar fi fost oprită de barierele antipoluare amplasate pe apă.

Drona din Dana 78 Foto: Amator

Aceasta a fost descoperită în apropierea unei nave ARSVOM, în zona de coastă, aproape de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

La fața locului au intervenit specialiști din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), precum și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Autoritățile verifică în prezent dacă obiectul identificat ar putea conține materiale explozive sau reprezintă un risc de securitate.

Zona Dana 78 rămâne blocată, iar accesul este restricționat până la finalizarea verificărilor efectuate de echipele specializate.

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