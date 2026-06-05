Cazul a fost semnalat inițial pe rețelele de socializare, joi, 4 iunie, unde o româncă a cerut ajutor pentru identificarea părinților.

Potrivit mesajului postat online, pe grupul de Facebook Voluntari în Europa, joi, în jurul prânzului, copilul a rămas într-o stație OMV, în apropierea unui restaurant KFC, după ce părinții au plecat mai departe fără să observe că aceasta lipsește.

Fetița nu avea documente asupra ei și a fost identificată doar pe baza informațiilor despre traseul Spania-România.

„Bună ziua! Vă rog să mă ajutați cu găsirea părinților. Acum 5 minute, s-a găsit o fată de 13 ani pe numele A. S. Maria ( într-un OMV ,de langa KFC Ungaria), spune că a venit din Spania cu părinții, merge spre Calafat și au uitat-o în OMV. Telefonul și bagajul au rămas în mașina părinților. Am anunțat și poliția, este cu ea acum, dar ne roagă dacă o putem ajuta prin rețelele de socializare deoarece nu are documente și nici nu prea știe prea multe despre rudele din România.”, se precizează în mesajul postat.

Autoritățile maghiare au fost alertate imediat, iar poliția a ajuns la fața locului pentru a prelua copilul și a asigura protecția acesteia până la identificarea familiei.

Mesajul s-a răspândit rapid în comunitățile de români din diaspora, în special pe grupul „Voluntari din Europa”, unde utilizatorii au distribuit informația pentru a accelera procesul de identificare.

În scurt timp, părinții au fost găsiți și contactați, iar situația a fost rezolvată fără incidente.

„Mulțumesc frumos de ajutor ! Sunteți un grup minunat ! Cazul este rezolvat ! S-au găsit părinții !”, a precizat apoi autoarea postării.

În Spania trăiesc peste 600.000 de români, potrivit datelor oficiale. Mulți dintre ei se întorc vara în România, în vacanță.

Anul trecut, un român și-a uitat soția la benzinărie, de pe o autostradă din Germania.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE