Cât costă cursurile de imobiliare pe care le predă Rocsana Marcu în Dubai: „Asigur două nopți de cazare”

Pe lângă proprietățile pe care le vinde în toată lumea, fosta vedetă TV a decis să predea și cursuri despre imobiliare. Iar prețul pe care îl cere pentru câteva zile de studiu este unul destul de piperat.

„De o lună și jumătate mi-am luat Doctoratul, sunt doctor în Drept, specializată în Dreptul Proprietății. Sunt foarte fericită! Dacă e totul ok, weekendul ăsta dau drumul la niște cursuri de real estate și cel care ajunge la nivelul superior va veni în Dubai să facă training cu mine. Să îl învăț totul, de la A la Z. Deja prima fată cu care am făcut asta și pe care am învățat-o imobiliare a vândut o vilă superscumpă în Marbella zilele trecute. Parcă de vreo 12 milioane de euro. M-am extins mult, am multe colaborări și cu dezvoltatorii mari.

Sunt foarte fericită că și în România se construiesc niște case superbe. Am vândut ceva foarte frumos la Snagov unor străini, o vilă pe malul lacului. Și am cereri destul de multe și pentru România, pentru casele astea exclusiviste. La fel, vând foarte bine și în Marbella. Și clienții mei din Dubai, localnicii, fac întotdeauna investiții și în alte părți. Am vândut o proprietate și la Cannes. Și la St. Tropez. Se vinde foarte bine acum, mai ales de când cu conflictul ăsta! Prețurile cresc în Dubai”, a spus Rocsana Marcu pentru Click.

Potrivit afirmațiilor fostei vedete TV, cursurile pe care ea le predă sunt de trei tipuri. Iar cei care vor să se și întâlnească în Dubai cu ea trebuie să scoată din buzunar aproape 10.000 de euro!

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„Eu fac cursurile de real estate. Am trei etape. Prima etapă cu cel mai mic preț, pentru cei care dau play la lecții și învață singuri, de acasă. A doua etapă, după ce văd cursurile mele, se întâlnesc cu mine pe Zoom, îi iau iar de la început până la final și fac pregătire cu ei. Și cel mai avansat, care e și cel mai costisitor: vin în Dubai și stau cu mine, de dimineață până seara, și le arăt practic tot ce au de făcut, să își deschidă propria companie. Îi învăț tot, de la A la Z, și cu dezvoltatorii, contracte, sisteme, tot, își fac business-ul sub îndrumarea mea.

Pachetele pornesc de la 88 de euro, cel online, unde accesează singur cursul, pentru trainingul cu mine online costă 888 euro și 8.888 euro e venit în Dubai, le asigur eu două nopți de cazare și o zi întreagă fac practică cu mine, de dimineață până seara. Pleacă pregătiți să își facă businessul de la zero, în țara în care locuiesc”, a încheiat Rocsana Marcu.

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