Cea mai nouă gală „Te cunosc de undeva!”, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1 o va pune pe Jazzy Jo într-o situaţie cu care nu s-a mai întâlnit niciodată în viaţă. Artista se va bucura pentru prima oară de prezenţa tatălui său, cu care a reluat legătura după aproape 30 de ani, la un act artistic de-al său.

„Episodul ăsta m-a înghenuncheat emoţional! În luna ianuarie a acestui an, chiar înainte să începem proiectul ăsta frumos, Te cunosc de undeva!, am decis să reiau legătura cu tatăl meu, după 28 de ani de tăcere. Chiar în gala patru, pe care telespectatorii o pot urmări sâmbăta aceasta, mi-am văzut părinţii împreună, în public, la un spectacol al meu, prima oară în viaţa mea. Pe fundal, Emi şi Cuza cântau Fragile, a lui Stevie Wonder şi Sting… într-un mod magnific, Stevie e iubirea mea imensă, Sting un alt genial în viaţa mea, e clar că trebuia să fiu aici ca să fiu fericită din nou. Pentru prima dată în viaţa mea, am fost împlinită total şi am reuşit să repar lucrurile care m-au rănit o viaţă întreagă!” a mărturisit Jazzy Jo.

După prestaţia colegilor săi a motivat momentul extrem de emoţionant pe care l-a trăit pe scena transforming show-ului: „Sunt în sală părinţii mei, care nu s-au mai văzut de aproape 30 de ani!”.

Întregul moment va putea fi urmărit sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1, când telespectatorii vor putea afla şi cum s-au descurcat Jazzy Jo şi Zarug cu cea mai nouă provocare a ruletei – Delia şi Grasu XXL.

