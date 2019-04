Actrița care a devenit cunoscută grație rolului interpretat în serialul de televiziune „Alias” a dezvăluit pentru „People” că în adolescenţă nu s-a considerat niciodată o fată drăguţă, potrivit people.com.

„Nu am fost deloc printre fetele drăguţe, ocolite de complexe şi nesiguranţe. Eu nu m-am văzut niciodată ca fiind atrăgătoare, nu m-a caracterizat acest lucru”, a spus Garner.

Ea a recunoscut că nici în prezent nu este o persoană foarte elegantă, preferând jeanşii, pantofii sport şi puloverele, cu excepţia ţinutelor alese pentru covorul roșu. Jennifer Garner mai spune că nici machiajul nu o atrage foarte tare.

„Când ajung acasă de la o şedinţă foto sau de la un eveniment, copiii mă roagă să mă spăl pe faţă şi să mă îmbrac în haine de casă, ceea ce mi se pare un compliment, pentru că ei vor să arăt ca o mamă, nu ca un star”, a spus vedeta.

Actrița își crește singură cei trei copii pe care îi are din căsnicia cu actorul Ben Affleck: pe Violet, 13 ani, Seraphina, 10 ani, şi Samuel, 7 ani.

Pe lângă apariția ei în filme precum „Dallas Buyers Club”, „Ghosts of Girlfriends Past” şi „Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day”, Jennifer Garner a cofondat compania de produse alimentare organice pentru bebeluşi Once Upon a Farm şi este ambasadoare al grupului care militează pentru drepturile copiilor Save the Children.

Foto: EPA

VIDEO/ Maia Morgenstern, reacție la faptul că oamenii se roagă la chipul ei, într-o catedrală din Columbia: „E un semn important pentru mine. Mă obligă, mă responsabilizează, mă înduioșează”