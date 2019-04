Dezvăluirea a fost făcută de Constantin Chiriac, directorul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, prezent în studioul Libertatea.

„Fiind la Bogota (…), am dorit să vedem una dintre cele mai interesante catedrale, care este pe vârful unui munte, o catedrală catolică. Și acolo, alături de icoanele uriașe care erau în biserică, unde era locul de rugăciune și unde se aprindeau lumânările, erau portretele uriașe ale Maiei Morgenstern din filmul în care a interpretat-o pe Maria”, a povestit Constantin Chiriac pentru Libertatea.

„Știam de multă vreme. Mi-au povestit colegi, prieteni”

„Da, știam de multă vreme, cunoșteam lucrul acesta, dar nu se cuvenea să vorbesc eu despre asta. Nu am fost acolo, mi-au povestit colegi, prieteni, mi s-a adus la cunoștință”, a declarat, pentru Libertatea, Maia Morgenstern despre icoanele cu chipul său din Columbia.

Actrița, care acum joacă în serialul „Fructul oprit”, de la Antena 1, ne-a dezvăluit și cum a reacționat când a aflat că, în Bogota, credincioșii se roagă la ea. Spune că nu a fost șocată, ci impresionată.

„Nu este vorba despre a fi șocat sau nu. În primul rând, vorbim despre filmul pe care l-am făcut cu Mel Gibson, am fost fericită, am fost bucuroasă , am fost impresionată, am fost mândră să particip la acest film. Acest film a avut un impact foarte puternic la vremea respectivă, a fost iubit, a fost contestat, a surescitat, a stârnit discuții, a stârnit o mare controversă.

Acum 16-17 ani, a fost o mare controversă care m-a costat, m-a consumat, pentru că a fost așa, o volbură întreagă. Filmul nu a trecut neobservat și nu a fost un eveniment oarecare. Un singur lucru pot să spun. Faptul că a impresionat și că impresionează atâți oameni chipul meu sau felul în care m-am apropiat de personaj e un semn important pentru mine. Mă obligă, mă responsabilizează, mă înduioșează”, ne-a declarat Maia Morgenstern.

Foto: Hepta, Northfoto, Diana Oros

Video: Bogdan Sorocan

Citește și:

VIDEO | Columbienii se roagă la „icoana” Maiei Morgenstern! Portretul actriței se află într-o importantă catedrală din Bogota

Citește mai multe despre Maia Morgenstern și icoane pe Libertatea.