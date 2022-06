Vedeta a urcat pe scenă unde a primit Premiile Generation. Discursul ei de la acceptarea premiilor a fost unul extrem de emoționant, Jennifer Lopez a început să plângă și le-a mulțumit tuturor pentru susținere. Totodată, ea i-a transmis iubitului, actorului Ben Affleck, că va ajunge acasă până în ora 19.

Nu lacrimile ei au fost însă cele care au atras în mod deosebit atenția, ci apariția ei. Vedeta în vârstă de 52 de ani a îmbrăcat pe covorul roșu o ținută neagră din cap până în picioare. A purtat o rochie foarte decoltată în partea din față și foarte mulată pe posterior.

„Regină! (…) Legendă! (…) Ben Affleck e un bărbat norocos”, au fost câteva dintre mesajele transmise de fanii lui JLo, după apariția ei de la Premiile MTV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Jennifer Lopez se iubește cu Ben Affleck

Jennifer Lopez, în vârstă de 52 de ani, a dezvăluit recent că a fost cerută în căsătorie de Ben Affleck, în vârstă de 49 de ani, la 18 ani după ce și-au anulat logodna anterioară, din 2004. Artista a dat detalii despre cel mai romantic moment pe care l-a trăit. Ea a dezvăluit, ce făcea în momentul în care a fost surprinsă de iubitul ei.

„Ți-ai imaginat vreodată că cel mai mare vis al tău s-ar putea îndeplini?” a început ea buletinul informativ.

„Sâmbătă seara, pe când eram în locul meu preferat de pe pământ în baia mea cu spumă, frumoasa mea iubire s-a pus pe un genunchi și m-a cerut în căsătorie. Am fost luată prin surprindere. M-am uitat în ochii lui zâmbind și plângând în același timp, încercând din greu să respir. Mi-am dat seama că, după 20 de ani, asta s-a întâmplat din nou. Am rămas cu adevărat fără cuvinte și am spus Da, desigur că este un DA”, a povestit Jennifer, potrivit edition.cnn.com.

Foto: EPA, Profimedia

GSP.RO S-a lăsat de tenis și apare în filme pentru adulți. Fostul număr 39 WTA a surprins pe toată lumea

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Lovitură dură pentru Rusia! Putin va înnebuni de nervi!

Observatornews.ro Tragedie la SAGA: Bogdan, un tânăr de 25 de ani, a murit sub ochii prietenilor. O supradoză de droguri i-ar fi fost fatală

HOROSCOP Horoscop 6 iunie 2022. Taurii trebuie să țină cont de propriile gânduri, cele care îi îndeamnă să refuze orice beneficiu necurat

Știrileprotv.ro A murit Alec John Such, fostul basist al trupei Bon Jovi. Prima reacție a lui Jon Bon Jovi

Orangesport.ro Moment tensionat la semnarea acordului dintre România şi Rusia la Kremlin. Oficial român, ameninţat "Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă"

PUBLICITATE POVEȘTI CARE VINDECĂ. Minunea Adinei, apărută după ce s-a chinuit 6 ani să devină mamă

PUBLICITATE Cum își aleg hainele Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia