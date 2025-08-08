Celebra cântăreață și actriță a avut parte de o experiență neobișnuită în timpul unei sesiuni de cumpărături în Istanbul. Conform Page Six, Jennifer Lopez a fost refuzată la intrarea într-un magazin Chanel dintr-un mall de lux al orașului turc.

Întâmplarea a avut loc luni, în centrul comercial Istinye Park din Istanbul. Potrivit sursei citate, Jennifer Lopez s-a apropiat de magazinul Chanel, dar a fost oprită de un agent de securitate. Surprinzător, reacția vedetei a fost una calmă și demnă. „OK, nu-i nicio problemă”, ar fi spus Lopez înainte de a se îndepărta fără alte comentarii.

Artista purta un ansamblu roz pal și ochelari de soare asortați, remarcându-se în mulțime. Ulterior, angajații magazinului au încercat să o invite înapoi, dar Lopez a refuzat politicos. În schimb, ea și-a continuat sesiunea de cumpărături la alte case de modă din apropiere.

Cheltuieli impresionante făcute de artistă

Jennifer Lopez ar fi cheltuit zeci de mii de dolari în magazinele vecine, precum Celine și Beymen. Această experiență demonstrează atitudinea profesionistă a artistei, care nu s-a lăsat afectată de refuzul inițial.

Vizita la cumpărături a avut loc în contextul turneului „Up All Night” al lui Lopez. Turneul a început pe 8 iulie în Spania și se va încheia pe 10 august în Kazahstan, cuprinzând 19 opriri. Deși artista a împărtășit impresii de la aproape fiecare concert pe Instagram, nu a postat încă despre spectacolul din Istanbul din 5 august.

Cu toate acestea, ea a sărbătorit ziua de naștere în Turcia pe 24 iulie, după concertul din Antalya. „BirthDAY 🎂”, a scris Lopez pe Instagram, alături de o serie de fotografii care o arătau dansând în jurul unui tort, purtând un buchet de flori și relaxându-se la hotel.

Cum a fost concertul lui Jennifer Lopez de la București

Concertul lui Jennifer Lopez din București a avut loc pe 27 iulie. Deși accesul s-a făcut începând cu ora 16.00, fanii au putut auzi primele acorduri abia după ora 20.00, când Nicole Cherry a cântat în deschiderea concertului lui Jennifer Lopez. Puțin după ora 21.00, diva a urcat pe scenă însoțită de dansatorii ei! Show-ul a început!

„On the floor” a fost prima melodie cântată de Jennifer Lopez la concertul din Piața Constituției din București. Îmbrăcată într-un body strălucitor cu o capă aurie, pe care ulterior a aruncat-o, artista a arătat că e într-o formă de invidiat, a cântat și a dansat energic alături de întreaga echipă.

Imediat după prima reprezentație, ea s-a adresat publicului în engleză: „Sunt așa de fericită că împart acest moment cu voi! Mulțumesc”, a spus artista, aplaudată de fani. O altă piesa cântată de artistă, la care publicul a reacționat furtunos a fost „Ain’t your mama”.

Noua schimbare de ținută a venit și cu una dintre cele mai așteptate melodii, „Jenny from the Block”. Îmbrăcată într-un body negru, din piele, ea s-a aplecat către fanii care îi intonau piesa lansată în anul 2002. În repetate rânduri a interacționat cu publicul: „Vă distrați?”.

Un alt moment de neuitat a fost omagiul la adresa Violetei Parra și a Mercedesei Sosa cu „Gracias a la vida”. Melodia a fost însoțită de lumini calde și acompaniament live de chitară flamenco, creând o atmosferă profundă.

