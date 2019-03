În anii ʼ90, nu era tânăr care să nu fi auzit de Ace of Base și să nu fi fredonat ”All That She Wants”, ”The Sign”, ”Beautiful Life”, ”Happy Nation” sau ”Donʼt Turn Around”. Trupa suedeză, un cvartet format din muzicianul Ulf Ekberg și frații Jenny Berggren, Linn Sofia Berggren și Jonas Berggren, a vândut 60 de milioane de albume și a câștigat peste 20 de trofee importante, printre care Grammy, World Music Awards, American Music Awards, MTV Awards și Billboard Music Awards. A intrat și în Cartea Recordurilor pentru ”Cel mai bine vândut album de debut al tuturor timpurilor”, cu ”Happy Nation”!

Azi, formația care s-a dovedit o succesoare pe merit a altor trupe suedeze de succes, ABBA și Roxette, nu mai există, însă Jenny Berggren, solista, va aduce în România piesele care au făcut istorie, pentru că este una dintre vedetele invitate la Diskoteka Festival, organizat la Timișoara în perioada 31 mai-2 iunie.

Cu aproape 3 luni înaintea sosirii ei aici, Jenny a acordat un interviu exclusiv Libertatea, în care a vorbit despre muzică și celelalte două planuri care au devenit importante în viața ei: familia și biserica.

Jenny Berggren de la Ace of Base: ”Știu că românii sunt un popor dedicat lui Dumnezeu”

Libertatea: Jenny, am aflat că biserica a devenit importantă pentru tine. Mergi la slujbe, cânți în cor, având în vedere că ești muzician?

Jenny Bergreen: Biserica a fost întotdeauna importantă pentru mine, am crescut într-o familie care a avut legături strânse cu Dummezeu și cu biserica. Nu când doar la slujbe, împreună cu soțul meu susțin concerte creștine.

Göteborg, orașul tău natal și locul unde a apărut Ace of Base, a dat mai mult trupe rock, heavy metal. Cum îți explici asta?

Göteborg e un oraș care vibrează și inspiră o multitudine de genuri muzicale. Înainte de Ace of Base, am înregistrat, alături de o formație rock metal, părți pentru un album de metal simfonic.

Ace of Base încă deține recordul pentru ”Cel mai bine vândut album de debut din lume”. Ai simțit că succesul ar fi venit peste noapte?

Nu, deloc. Au fost trei ani de muncă în studio, de pregătire și sute de melodii înregistrate, melodii care nici azi nu au apărut pe vreun album. Ce ne-a uimit pe noi a fost repeziciunea cu care melodiile noastre au ieșit din zona posturilor radio europene și s-au propagat, în doar câteva luni, în America de Nord și Asia.

Înainte de Ace fo Base, nu ai dus o viață ușoară. Ce crezi că te-a ajutat să te ridici?

Dumnezeu, munca și norocul. Am studiat să devin profesoră, dar a trebuit să mă angajez încă din adolescență, am lucrat la un cazinou, apoi într-un restaurant. Totuși, indiferent de perioadă, am depus multă muncă. Să devii o vedetă a scenei, oricât talent și indiferent câtă inspirație ai avea, ține mai mult de conjunctură, de noroc. A trebuit să muncesc, pentru că fiecare slujbă mi-a oferit un venit sigur.

Urmează să vii la Timișoara, să cânți hiturile Ace of Base pentru fanii tăi români. Ce știi despre România?

Știu că aveți o țară frumoasă – credeți-mă, am văzut tot globul! -, oameni frumoși. Știu că românii sunt un popor dedicat lui Dumnezeu și simt că oricând un loc cu credință îmi poate deveni casă.

Alături de Jenny Berggren, la Diskoteka Festival (Stadionul local, Timișoara, 31 mai-2 iunie), vor mai urca pe scenă: Thomas Anders (Modern Talking), CC Catch, Sandra, Dr Alban, Chris Norman, Sabrina, SNAP, Boney M, Haddaway, Mr President, Dj Bono, Corona, Alexia, Captain Jack, East 17, No Mercy s.a.m.d

CITESTE SI:Rămas fără emisiune, Florin Ristei își încearcă norocul în America: ”Am văzut că acolo se poate”