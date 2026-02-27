În discursul despre Starea Uniunii ținut marți în Congresul SUA, liderul republican de la Casa Albă a prezentat motivele pentru care ar putea lansa atacuri asupra teritoriului iranian. Unul dintre motive ar fi că regimul islamic de la Teheran lucrează la rachete care ar putea lovi în curând Statele Unite.

Două surse citate de Reuters spun însă că Agenția americană de Informații Militare nu și-a modificat evaluarea de anul trecut, potrivit căreia Teheranul ar putea avea abia în 2035 capacitatea de a dezvolta o „rachetă balistică intercontinentală (ICBM – n.r.) viabilă din punct de vedere militar” pornind de la vehiculele sale de lansare spațială (SLV) existente.

O altă sursă a subliniat că, inclusiv dacă China sau Coreea de Nord – care cooperează îndeaproape cu Iranul – ar oferi asistență tehnologică, Iranul ar avea nevoie probabil de cel puțin opt ani pentru a produce „ceva care să fie, de fapt, la nivelul unui ICBM și care să fie și operațional”.

The New York Times a relatat pentru prima dată că agențiile americane de informații evaluează că Iranul este probabil la ani distanță de a avea rachete care pot lovi Statele Unite.

Afirmația lui Trump despre capacitatea Iranului de a produce în curând o astfel de rachetă a venit în timp ce reprezentanții săi și cei ai regimului de la Teheran negociază pe tema programului nuclear iranian, fără semne de progres care ar putea evita potențiale atacuri americane și în contextul unei consolidări militare masive în regiune.

Pe lângă dezvoltarea unei rachete ICBM, Donald Trump s-a referit în discursul său de marți la sprijinul oferit de Teheran unor grupări teroriste din Orientul Mijlociu, uciderea protestatarilor și programul nuclear conceput în scop militar.

Potrivit lui Trump, Teheranul a început să-și reconstruiască programul nuclear „anihilat” de atacurile aeriene americane din iunie anul trecut asupra a trei instalații implicate în îmbogățirea uraniului.

Secretarul american de stat Marco Rubio a nuanțat miercuri declarația lui Trump, subliniind că Teheranul este „pe cale să poată dezvolta într-o zi arme care ar putea ajunge pe teritoriul continental al Statelor Unite”.

„Președintele Trump are absolută dreptate să sublinieze preocuparea gravă reprezentată de Iran – o țară care scandează «Moarte Americii» – de a deține rachete balistice intercontinentale”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly.

Iranul susține că nu își dorește un arsenal nuclear și îmbogățește uraniu în interese civile. În plus, neagă că ar dezvolta rachete ICBM.

„Nu dezvoltăm rachete cu rază lungă de acțiune. Am limitat intenționat raza de acțiune la sub 2.000 de kilometri. Nu vrem ca rachetele să fie o amenințare globală. Le avem doar pentru a ne apăra. Rachetele noastre contribuie la descurajare”, a susținut ministrul de externe Abbas Araghchi într-un interviu acordat postului de televiziune India Today TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE