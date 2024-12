În 2022, înainte de lansarea filmului „Sonic 2”, Carrey a anunțat că ia o pauză de la actorie și a dezvăluit singurul lucru care l-ar putea aduce înapoi pe platourile de filmare.

„Ei bine, mă retrag. Da, probabil. Sunt destul de serios”, a declarat Carrey pentru Access Hollywood la acea vreme. „Depinde. Dacă îngerii aduc un scenariu scris cu cerneală de aur, care îmi spune că va fi foarte important pentru oameni să-l vadă, aș putea continua, dar în prezent iau o pauză.” El a adăugat: „Îmi place viața mea liniștită, îmi place să pun vopsea pe pânză și iubesc viața mea spirituală și simt căam destul timp. Am făcut destule. Sunt suficient.”

Acum, Carrey revine la rolul său de Dr. Robotnik în „Sonic the Hedgehog 3”, care va debuta în sălile de cinema săptămâna viitoare. În timpul premierei filmului de la Londra, AP Entertainment a adus în discuție afirmațiile anterioare ale lui Jim Carrey despre retragere. „Ai spus într-un interviu anterior că te-ai întoarce dacă ai primi un scenariu scris cu cerneală de aur de către îngeri”, i-au spus jurnaliștii.

„Asta ar fi fost o hiperbolă, da”, a răspuns Carrey râzând. „Am revenit în acest univers pentru că am ocazia să joc un geniu, ceea ce este puțin exagerat. Și știți, am cumpărat multe lucruri și am nevoie de bani, sincer.”

Recomandări Pavel Abraham a obținut ordin de protecție împotriva lui Marian Moroșanu, zis Ceaușescu, eroul din ’89 pe care fostul milițian l-a bătut crunt la Mineriadă

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Jim Carrey a criticat gestul făcut de Will Smith la premiile Oscar 2022

Înainte de a se retrage din atenția publicului și de a se îndepărta de media, Jim Carrey a participat la un amplu turneu de promovare al celui de-al doilea film „Sonic”. În martie 2022, actorul a criticat public reacția audienței la premiile Oscar 2022, când Will Smith a primit o ovație în picioare după ce l-a lovit pe Chris Rock pe scena globală.

„Am fost îngrozit. Am fost îngrozit de ovația în picioare”, a declarat Carrey pentru Gayle King pe „CBS Mornings”. King a menționat că apariția lui Carrey în emisiune a fost programată mult înainte de incident. „Mi s-a părut că Hollywood-ul este pur și simplu lipsit de coloană vertebrală în masă, și chiar — chiar mi s-a părut că, ‘Oh, acesta este un indiciu clar că nu mai suntem clubul cool”, a adăugat Carrey.

King l-a întrebat pe Carrey despre decizia lui Rock de a nu depune plângere împotriva lui Smith pentru lovitura din față, iar din punctul de vedere al lui Carrey, Rock pur și simplu nu „a vrut problemele” care vin odată cu depunerea unui raport la poliție și cu următoarea avalanșă mediatică. Dar Carrey a adăugat că, dacă ar fi fost în locul lui Rock, l-ar fi dat imediat în judecată.

Recomandări Tinerii din POT, numărați pe degetele de la o mână. Vârsta medie a parlamentarilor este de 45 de ani și 6 luni

„Aș fi anunțat dimineața asta că îl dau în judecată pe Will pentru 200 de milioane de dolari, pentru că acel videoclip va rămâne acolo pentru totdeauna”, a spus Carrey. „Va fi omniprezent. Știți, acea insulta va dura foarte mult timp. Dacă vrei să strigi din audiență și să te opui sau să spui ceva pe Twitter sau oricum — nu ai dreptul să urci pe scenă și să lovești pe cineva în față doar pentru că a spus niște cuvinte.”

Jim Carrey a spus că acel moment nu s-a „escaladat”, explicând: „Nu s-a escaladat. A venit dintr-o dată pentru că Will are ceva în interiorul lui care l-a frustrat, și îi doresc tot binele. Chiar îi doresc.”

„Nu am nimic împotriva lui Will Smith. A făcut lucruri grozave, dar acel moment nu a fost unul bun”, a declarat Carrey. „A umbrit momentul strălucitor al tuturor celorlați din acea seară. Știți, mulți oameni au muncit foarte mult pentru a ajunge acolo și pentru a-și trăi momentul de glorie și pentru a primi premiul pentru munca lor grea.”

FOTO: Hepta

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News