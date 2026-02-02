Un nou sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” începe în această seară, de la 22:45, la Kanal D! În prima ediție a celui mai ușor de înțeles quiz show, o nouă serie de concurenți intră în circuitul enigmelor verbale.

Noii concurenți de la „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”

Ca de fiecare dată, cu energia și definițiile sale, Dan Negru face ca jocul să fie accesibil și atractiv pentru orice concurent, indiferent de vârstă, profesie sau experiență de viață. Competitorii din această seară sunt gata să dezlege tainele enunțurilor; în arena cuvintelor vor intra Virgil, Alexia, Vera, Alexandru și Laur.

Virgil are diplomă de medic specialist igienă, însă în prezent activează ca șofer de ridesharing. Spune ca este pasionat de subtilități lexicale, iar asta îl poate face un concurent redutabil. „Eu am învățat să fac rebusuri până la 18 ani. Am făcut două vagoane”, a afirmat acesta în timpul jocului.

Alexia, studentă în anul 1 la Medicină, e microbistă, ține cu FC Petrolul Ploiești, respectând astfel tradiția familiei. Viitoarea doctoriță a descoperit pasiunea pentru lectură când avea 16 ani, iar de atunci, nimic nu a mai împiedicat-o să citească.

Vera este elevă și spune că Dan Nergu și „Jocul cuvintelor” au motivat-o să-și aprofundeze studiile. „Acum trei ani, mă uitam la emisiunea ta și am zis, măi, dacă mă duc acolo, ce zic? Vreau să fac școala asta, oricum îmi plăcea dinainte”, a spus concurenta. Mărturisirea ei l-a emoționat pe amfitrionul emisiunii, care a îmbrățișat-o cu bucurie.

Alexandru e de profesie bucătar, dar în prezent, concurentul nu răspunde de preparate, ci de canalizări. Și are, desigur, o pasiune pentru cuvinte.

Laur, absolvent de studii economice, este masterand, studiază Leadership și Resurse umane. După absolvirea studiilor, dorește să lucreze într-un domeniu care să aibă legătură cu ceea ce învață în prezent. De asemenea, este interesat și de o carieră în domeniul politic.

Definiții neașteptate

Cei cinci concurenți își vor pune la bătaie cunoștințele și spontaneitatea pentru a câștiga, dar și pentru a se bucura de frumusețea jocului, a cărui atractivitate vine și din faptul că multe cuvinte, aparent simple, pot avea definiții neașteptate. „Bureți care nu au nevoie de detergent”, „Mamifere tropicale cărora le-ar plăcea la Techirghiol”, „Călătoare în vacanță, fără drept de alegere a destinației”, „Exploratori ai lacurilor, care se propulsează manual”, „Fabrică de ceară și hrană pentru urși” sunt doar câteva exemple dintre provocările care pun în mișcare toate rotițele minții.

Motivați și concentrați, concurenții nu trebuie să lase adrenalina sau cronometrul să le influențeze calitatea răspunsurilor. Vă invităm să urmăriți începând din această seară, de la 22:45, un nou sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”.

Emisiunea va putea fi urmărită în fiecare luni, de la 22:45, și marțea de la 23:00, la Kanal D.