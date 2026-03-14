Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals

Pasiunea pentru cinematografie

Johanna Klatten, în vârstă de 29, activează de ani buni ca actriță sub pseudonimul Josefine Koenig, devenind o prezență apreciată pe plan internațional, potrivit Bild, care susține că aceasta a crescut în Germania, alături de părinții săi, Susanne și Jan Klatten (divorțați din 2018), locuind în landuri precum Hessen și Bavaria.

Ulterior, Johanna a decis să-și urmeze visul în Statele Unite, studiind la renumitul Dodge College of Film and Media Art din cadrul Chapman University, California.

Aceasta a ales pseudonimul Josefine Koenig, având dorința să reușească prin propriile forțe în lumea cinematografiei, fără ca numele familiei sale să îi influențeze audițiile sau modul în care este privită de regizori.

Vorbitoare fluentă de engleză, Johanna Klatten s-a remarcat prin talentul său de a aduce la viață povești profunde. Un exemplu notabil este rolul său din producția de artă „My Name is Josy” (2019), regizat de Mayk Azzato.

Premii și recunoaștere internațională

În 2022, Johanna a jucat în seria TV „Fallen”, regizată de americanul Matthew Hastings, o adaptare a bestsellerului scris de Lauren Kate. Interpretarea sa a fost răsplătită cu premiul „Oniros Film Award” pentru cea mai bună actriță, grație rolului Arriane. Aceasta este doar una dintre numeroasele realizări care i-au consolidat reputația.

De-a lungul carierei, Johanna Klatten a colaborat cu actori și regizori de renume. Printre proiectele sale notabile se numără aparițiile în „Kanzlei Berger” (2020), alături de Sissi Perlinger și Monika Baumgartner, și în producția TV „Sugarlove” (2020), unde a jucat alături de Barbara Auer și Fritz Karl. În 2015, a avut un rol în filmul TV „Operation Zucker”, regizat de Sherryl Hormann.

În 2023, Johanna a făcut parte din distribuția comediei „Die Girls vom Günthershof”, iar în 2025 a interpretat rolul profesoarei Elisabeth von Bernburg în noua adaptare a clasicului „Mädchen in Uniform”. Acest personaj a fost interpretat anterior, în 1958, de celebra Lilli Palmer.

Pe plan personal, Johanna Klatten are o relație cu moștenitorul imperiului hotelier și al berii, Florian Schörghuber. Conform Bild, cei doi urmează să se căsătorească.

