De Daria Maria Diaconu,

Artistul John legend îi succede astfel actorului britanic Idris Elba, care a căștigat acest titlu în anul 2018.

În ultimii ani, printre cei mai sexy bărbaţi în viaţă desemnaţi de revista americană s-au numărat Blake Shelton, Chris Hemsworth, Adam Levine, George Clooney şi Channing Tatum.

„Am fost încânta, dar și speriat în același timp, pentru că este o mare presiune”, a declarat John Legend pentru revista People, potrivit Mediafax.

„Toată lumea mă va analiza să vadă dacă sunt suficient de sexy pentru acest titlu. De asemenea, îi succesd lui Idris Elba, ceea ce nu este corect și nici drăguț pentru mine”, a mai spus cântărețul.

John Legend a devenit celebru după ce a lansat albumul „Get Lifted”, în anul 2004. Artistul a fost recompensat cu Emmy, Grammy, Tony și Oscar.

În plan personal, John Legend este căsătorit cu modelul și autoarea de cărți de bucate Chrissy Teigen, în vârstă de 33 de ani. Cuplul are doi copii împreună: Luna, în vârstă de trei ani, și Miles, în vârstă de un an.

După ce partenerul ei de viață a fost desemnat cel mai sexy bărbat din lume, Chrissy Tiegen a comentat pe contul său de Twitter:

„Secretul meu a ieşit la iveală. Mi-am îndeplinit visul de a avea cel mai sexy bărbat în viaţă! E o onoare!“.

my secret is out. I have fulfilled my dream of having boned @people‘s sexiest man alive!! an honor!!!!! pic.twitter.com/xu7ygnhOZk