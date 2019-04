Libertatea: E Stela primul tău rol într-un serial TV?

Jojo: Nu. Au mai existat multe roluri de-a lungul anilor în serialele marca Toni Grecu. Ultimul a fost în ”Spitalul de Demență”. ”Liber că pasărea cerului” are însă mai multe valențe. Are și emoție, și candoare, și comedie. Așa l-a creat Răzvan Săvescu, regizorul, să fie un serial care să treacă telespectatorul prin toată gama de emoții și sentimente. După ce am citit scenariul, am acceptat imediat să merg la probă. M-am îndrăgostit de personajul Stela încă de la prima citire și m-am bucurat enorm când Răzvan m-a ales pe mine. Stela nu seamănă cu nimic din ceea ce am făcut până acum.

”Am muncit pentru fiecare lucru încă de la 14 ani”

Cât la sută ai spune că ai, în viața reală, din averea Stelei?

Eu nu mă pot compara cu Stela din niciun punct de vedere, mai ales financiar! Stela e multimilionară, iar eu, un om normal! Am muncit pentru fiecare lucru pe care îl am încă de la 14 ani. Nu a fost simplu, însă a meritat. Satisfacția pe care o ai că femeie realizată într-o lume a bărbaților este imensă, mai ales când faci totul singură.

Ce ai face, dacă ai avea averea ei?

Aș trăi normal, ca și acum, însă aș călători oriunde mi-aș dori! Aș face înconjurul lumii cu familia mea. Apoi, i-aș sprijini pe alții în tot ce visează să facă, inventatori sau tinere talente fără posibilități financiare, aș sprijini copiii și bătrânii nevoiași și proiectele care au legătură strânsă cu salvarea mediului înconjurător. Aș face lucruri bune cu banii. Nu i-aș risipi pe un stil de viață opulent și plictisitor.

Ce relație ai cu Ștefan Bănică în serial?

Orlando, personajul lui Ștefan, e marea iubire a Stelei încă din anii adolescenței. Vă las pe voi să descoperiți, episod cu episod, cum evoluează povestea lor…

Paul, iubitul tău, te-a ajutat cu vreun sfat în legătură cu rolul interpretat? Poate… a jucat în trecut cu Ștefan, ci Vizante, colegii tăi, și ți-a putut spune cum e să lucrezi cu ei?

Paul a fost foarte încântat pentru mine și m-a sprijinit încă din prima secundă. Cu el am repetat pentru probe și pentru filmări. Nu a mai lucrat nici el cu Ștefan, însă despre Marius Vizante, pe care îl știa mai bine, mi-a spus numai lucruri faine și mi-a dat și mai multă încredere în proiect.

Povesteai, la un moment dat, că tu și Paul v-ați cunoscut datorită unui film, care nu a văzut încă lumina zilei. Ne spui despre ce este vorba?

Da, așa este, eu și Paul ne-am cunoscut la filmările unui lungmetraj. M-am întâlnit recent, la Premiile Gopo, cu regizorul filmului, Florin Piersic jr, care spunea că mai e un pic și va fi gata. Așa că pe el ar trebui să îl intrebați ce și cum…

Premiera, cu o zi înaintea zilei ei de naștere

Dacă ai fi, pentru o zi, ”liberă că pasărea cerului”, ce ai alege să faci?

Aș alege să mă întâlnesc tot cu Paul Ipate și să fugim împreună undeva, doar noi doi. Ne-am dorit mereu să facem un roadtrip. Dacă aș fi liberă că pasărea cerului fără el, ar fi degeaba.

Pe 21 începe serialul, pe 22 e ziua ta, 38 de ani… Ce planuri ai?

Pe 22 aprilie am spectacol cu Toni Grecu și gașca noastră, Claudiu Maier, Cosmin Natanticu și Cătălin Neamțu, la Teatrul Național, cu ”O zic din viața mea”. Așa că voi sărbători pe scenă. Pe 21 aprilie cred că vom ieși la o cină cu prietenii apropiați, fiindcă vom sărbători împreună cu familia Paștele.

