Evenimentul de referință, organizat de Institutul Aspen România în cadrul Programului său dedicat Sănătății și Calității Vieții, reunește la Crowne Plaza Bucharest miniștri, parlamentari, cercetători, manageri de spitale, reprezentanți ai industriei farmaceutice și lideri din sectorul tehnologiilor medicale.

Scopul asumat prin celebra „Metodă Aspen” este generarea unui dialog neutru, echilibrat și multipartinic, dincolo de simplele diagnostice de sistem, oferind soluții concrete și predictibilitate într-un context de criză.

De ce este nevoie de „Regândirea Solidarității”? De decenii, sistemele europene de sănătate s-au sprijinit pe ideea fundamentală că sănătatea nu reprezintă o simplă responsabilitate individuală, ci un bun social comun. Acest pact social se confruntă astăzi cu o tensiune structurală fără precedent în întreaga Europă, dar mai ales în România.

Îmbătrânirea accelerată a populației modifică radical cererea de servicii medicale. Provocarea s-a mutat de la simpla creștere a speranței de viață spre asigurarea unei calități reale a acesteia, prin politici active de îmbătrânire și prevenție timpurie.

Tehnologiile medicale avansate și terapiile inovatoare aduc șanse uriașe de vindecare, însă vin la pachet cu costuri majore care pun la grea încercare bugetele publice, forțând regândirea alocării resurselor.

Deficitul cronic de personal medical erodează capacitatea operațională a spitalelor, creând disparități severe în accesul la îngrijire, în special în zonele rurale sau defavorizate.

Începe Aspen Healthcare Summit 2026. Liderii din medicină dezbat cum poate supraviețui solidaritatea sub presiunea costurilor și a îmbătrânirii populației

Ținând cont de toate acestea, agenda Summitului intenționează să ofere radiografia sistemului în tranziție și marile dezbateri legate de acest subiect. Summitul debutează în după-amiaza zilei de 8 iunie cu o serie de Dialoguri Aspen axate pe echitate și calitatea vieții. Lucrările sunt deschise oficial de Mircea Geoană, Președintele Institutului Aspen România.

Prima sesiune dezbate modul în care sistemele din România și din Europa răspund nevoilor pacienților cu diagnostice rare. Deși individual sunt neobișnuite, colectiv afectează o masă importantă de oameni care se confruntă cu trasee de diagnostic fragmentate și acces inegal la terapii de ultimă generație.

O altă sesiune dezbate sănătatea mintală și dependențele digitale. Este o sesiune critică ce analizează coordonarea dintre autorități și societatea civilă pentru combaterea adicțiilor în mediul modern, abordând inclusiv dependențele comportamentale stringente, cum este utilizarea excesivă a rețelelor sociale.

Cea de-a doua zi a evenimentului, 9 iunie, aduce în prim-plan dezbaterile macroeconomice și lansările strategice. Un moment cheie îl reprezintă prezentarea și lansarea oficială a noului raport „Health System in Transition (HiT) Romania 2026”, realizat în parteneriat cu Biroul Regional al OMS pentru Europa și Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate. Coordonat de prof. dr. Cristian Vlădescu, raportul vine la exact zece ani de la precedenta ediție de referință din 2016 și oferă radiografia completă, actualizată, a performanțelor și direcțiilor stringente de reformă din medicina românească.

Un pilon esențial pe care liderii prezenți la summit mizează pentru salvarea modelului solidar este digitalizarea profundă. Panelurile tehnice explorează modul în care apariția iminentă a infrastructurii digitale europene — European Health Data Space (EHDS) — reprezintă o oportunitate istorică de tip „leapfrogging” pentru România, adică posibilitatea de a arde etape și de a accelera screening-ul populațional și prevenția digitală. De asemenea, este analizat rolul soluțiilor de Teleradiologie ca instrumente directe de reducere a inegalităților teritoriale de diagnostic, permițând monitorizarea pacienților din zone izolate prin optimizarea distribuției volumului de muncă al radiologilor.

Nu în ultimul rând, o sesiune specială este dedicată uneia dintre cele mai galopante provocări de sănătate publică din țară: povara obezității, analizată din perspectiva driverilor structurali, a noilor abordări farmacologice și a necesității unui răspuns național coerent în condiții de resurse financiare limitate.

Evenimentul beneficiază de expertiza unei liste remarcabile de vorbitori naționali și europeni care vor încerca să traseze noua foaie de parcurs a sistemului: Alexandru Rafila – Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților; Cristian Bușoi – Membru în Consiliul de Administrație al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA); Răzvan Prisada – Președintele Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR); Larisa Mezinu-Bălan – Vicepreședinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; Cristian Vlădescu – Director General al Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate.

Sustenabilitatea acestui efort strategic este susținută de un parteneriat extins între mediul instituțional și cel privat, având ca partener principal pe Eli Lilly România, alături de parteneri de program și suporteri precum Roche, Cencora, Merck Sharp & Dohme, AstraZeneca, Sanofi, Pfizer, Novartis, NN Asigurări și F.M. Medident.

Concluzia cu care pornește la drum ediția din acest ani este una categorică: supraviețuirea accesului echitabil la tratamente nu va mai depinde doar de volumul brut de bani injectat în sistem, ci de curajul de a regândi fundamental modul în care organizăm, digitalizăm și protejăm sănătatea unei societăți aflate sub o presiune istorică.

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