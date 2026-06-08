Prima – Încheierea cu succes a reformelor și investițiilor din cadrul PNRR. Pentru orice om normal care se plimba prin țară și observa șantierele la care se lucrează pe baza finanțării PNRR este evident că mare parte dintre ele nu vor fi încheiate la timp (finalul lunii august 2026).

Banii din acest program european vor fi pierduți. Cu tot efortul depus de ministrul Dragoș Pîslaru, care a reușit să renegocieze anumite finanțări, realitatea din teren este în dezavantajul României. Informațiile despre incapacitatea statului român să închidă PNRR în condiții optime au apărut în presă și nu numai.

Un alt mare fâs prezidențial, la capitolul PNRR, este pactul pe Legea salarizării din sistemul public. O lege pe care PSD, AUR și sindicatele o desființează. Să anunți cu surle și trâmbițe că ai un pact pe această lege, pe adoptarea ei, iar apoi să ai în stradă sute de mii de oameni, plus PSD care îți desființează „medierea” este o gafă de gâgă.

Practic, la cum stau lucrurile în acest moment, cele peste 700 de milioane de euro din PNRR, care ar fi urmat să vină în urma votării acestei legi, sunt o „fata morgana”. Cu toate acestea, Nicușor Dan insistă că desemnarea lui Tomac și viitorul „guvern tehnic” este o necesitate pentru ca România să finalizeze PNRR, deși vom pierde multe miliarde de euro.

A doua – Orientare prooccidentală a României. Această direcție este dată de două dimensiuni, cea executivă și cea legislativă. Puterea executivă din România este controlată/subordonată puterii legislative. Indiferent de ce legi elaborează Executivul prooccidental, ele vor fi votate de un Parlament unde avem deja o majoritate PSD/AUR, care funcționează perfect.

Este o majoritate cu nuanțe antioccidentale pe alocuri (vezi cazul susținerii SUA în Iran), dar în mod evident antieuropene. Am făcut această distincție între cele două concepte prooccidental și proeuropean forțat de noua abordare a Cotroceniului, unde sămânța MAGA-iotă a încolțit în capul președintelui.

Practic, toate politicile proeuropene ale Guvernului Tomac vor fi respinse/anulate de majoritatea PSD/AUR, în timp ce relația cu SUA (Occidentul, în viziunea Cotroceniului) va fi duplicitară. Rezultatul va fi unul dezastruos pentru România.

Concluzie: Plecând de la două ipoteze false, matematicianul de la Cotroceni ne oferă o soluție pentru rezolvarea problemelor. Sau poate scopul Guvernului Tomac este altul, cel de lansare a viitoarei platforme politice proprezidențiale, care o sa rupă voturi de la PNL și USR, avantajând astfel AUR și PSD.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE