Măsura este obligatorie pentru accesarea tuturor facilităților legale și vizează tinerii de minimum 16 ani care au absolvit:

  • Gimnaziul sau școlile speciale;
  • Școlile profesionale sau postliceale;
  • Liceele (de stat sau private acreditate);
  • Facultățile (învățământ superior de stat sau privat autorizat/acreditat).

Cum se calculează termenul-limită de 60 de zile

Calculul celor 60 de zile diferă în funcție de situația școlară a elevului:

  1. Pentru absolvenții de liceu: Termenul se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor, stabilită prin reglementările naționale. Foarte important: înregistrarea se face indiferent dacă elevul a promovat sau nu examenul de Bacalaureat.
  2. Pentru elevii cu corigențe (situație neîncheiată): Termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, zi înscrisă pe adeverința eliberată de instituția de învățământ.

Ce pot obține absolvenții

Înregistrarea în baza de date AMOFM/AJOFM din raza de domiciliu le deschide tinerilor accesul la o serie de stimulente financiare și măsuri de sprijin:

  • Indemnizația de șomaj: Se acordă pentru o perioadă de 6 luni și are o valoare de 50% din indicatorul social de referință (ISR) în vigoare. Plata efectivă a acestor bani va începe doar după expirarea celor 60 de zile de la absolvire.
  • Prima de inserție: Absolvenții care se înregistrează în termen și reușesc să se angajeze cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în interiorul aceluiași interval de 60 de zile de la absolvire, primesc o primă unică egală cu de 3 ori valoarea ISR.
  • Prima de stabilitate: Destinată celor care se angajează pentru prima dată cu contract pe durată nedeterminată și normă întreagă. Aceștia primesc 1.000 de lei/lună în primul an de activitate și 1.250 de lei/lună în al doilea an.
  • Servicii gratuite de integrare: Pe toată perioada înregistrării, tinerii beneficiază de informare, consiliere profesională, medierea muncii și acces la cursuri de formare profesională gratuite.

Actele necesare pentru înscriere

Pentru a fi luați în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, absolvenții trebuie să se prezinte la agenția teritorială cu următoarele documente:

O declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate;

Actul de identitate (în original);

Actele de studii și de calificare (diplomă, certificat) sau adeverința oficială din care să rezulte clar data absolvirii;

O declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate.

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