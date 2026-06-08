Insula Mullagrach, scoasă la licitație pe 9 iunie

O insulă aproape pustie din Scoția, fără vecini, fără trafic și fără zgomot urban, este acum disponibilă pentru cumpărare. Insula Mullagrach, cea mai nordică dintre insulele Summer Isles, va fi scoasă la licitație pe 9 iunie prin casa de licitații Savills, la un preț de pornire de aproximativ 405.000 de euro.

Mullagrach, care promite un stil de viață complet izolat, în mijlocul naturii sălbatice a coastei de nord-vest a Scoției, are o suprafață de aproximativ 36 de hectare și face parte dintr-un arhipelag format din 20 de insule. Pentru viitorul proprietar, aceasta înseamnă liniște totală: fără drumuri, fără vecini și fără infrastructură urbană, doar vântul și valurile Oceanului Atlantic.

Insula face parte din rezervația biosferei Wester Ross, primul geoparc UNESCO din Scoția, ceea ce îi oferă un statut natural protejat.

O cabană complet utilată în mijlocul Atlanticului

Zona este cunoscută pentru biodiversitatea sa impresionantă. Pe insulă și în jurul ei pot fi observate numeroase specii de păsări marine, dar și mamifere precum foci, delfini și vidre. Din zonele stâncoase ale țărmului pot fi zăriți chiar și balene mici, iar peisajul este dominat de stânci abrupte și golfuri protejate.

Pe insulă se află o cabană din lemn, construită în 2014, gândită pentru autonomie completă. Locuința include bucătărie, zonă de luat masa, două spații de dormit tip cușetă și sobă pe lemne. Căsuța este dotată cu panouri solare, sistem de colectare a apei de ploaie și toaletă ecologică. Singura resursă care trebuie adusă de pe continent este apa potabilă.

Călătoria de pe continent durează aproximativ 35 de minute cu barca, de la Old Dornie, iar o altă variantă este feribotul din Ullapool, aflat la circa 15 mile marine distanță (aproximativ 28 de kilometri n.r.). Pentru cei care își doresc un acces mai rapid și exclusivist, există și posibilitatea transportului cu elicopterul.

Reprezentanții casei de licitații Savills spun că astfel de proprietăți atrag în mod constant interes ridicat.

„Insulele private exercită o fascinație aparte. Datorită dimensiunii, locației și cabanei imediat utilizabile, ne așteptăm la un interes semnificativ înainte de licitație”, a declarat Mhairi Archibald, reprezentant Savills.

Tot în Scoția, o insulă privată din Loch Lomond, faimoasă pentru colonia unică de canguri pitici, a fost scoasă la vânzare pentru 3,5 milioane de euro.

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