O poveste de viață incredibilă s-a transformat într-o tragedie fulgerătoare. Un bărbat care abia câștigase un milion de lire sterline (circa 1,2 milioane de euro) la EuroMillions a murit într-un accident rutier. Din păcate, șoferul vinovat a fugit imediat de la locul faptei.

Anthony Canty, un tată în vârstă de 39 de ani, s-a stins din viață la spital, la patru zile după ce a fost implicat într-un grav accident rutier, informează BBC. Tragedia a avut loc pe 21 mai în localitatea Tiptree din Essex, Marea Britanie, în timp ce bărbatul, tată a doi copii, mergea cu bicicleta.

Canty, care lucra în domeniul furnizării apei, devenise un adevărat erou în aprilie 2020, când i-a acordat primul ajutor unui polițist care își pierduse cunoștința într-un autobuz, aplicându-i manevre de resuscitare (CPR). La scurt timp după ce a salvat o viață, destinul l-a răsplătit, bărbatul câștigând marele premiu la loterie.

În urma investigațiilor, Poliția din Essex a arestat un tânăr de 18 ani, șoferul unui autoturism Ford KA, suspectat că a fugit de la locul accidentului produs pe Maldon Road. Incidentul a avut loc dimineața, iar în timp ce Canty era transportat în stare gravă la spital, suspectul ar fi părăsit zona.

Polițiștii l-au identificat pe șofer și l-au arestat inițial sub suspiciunea de provocare a unor vătămări grave prin conducere periculoasă, conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor și părăsirea locului accidentului.

„El rămâne sub investigație, iar cercetările noastre continuă”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, care a făcut apel la eventualii martori să ofere informații.

Canty, originar din Maldon, câștigase premiul EuroMillions alături de partenera sa, Katie Sullivan, pe 5 mai 2020, la o distanță de doar câteva zile de la salvarea polițistului. În contextul anchetei actuale, Poliția din Essex face un apel public și roagă orice persoană care deține imagini de pe camerele de bord sau înregistrări CCTV din zona accidentului să contacteze de urgență autoritățile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE