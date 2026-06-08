Diferențe uriașe între costurile internetului în Europa

Luxemburgul conduce clasamentul celor mai scumpe țări din UE pentru accesul la internet, cu un cost mediu lunar de 49,99 euro, conform unui studiu realizat de platforma Broadband Genie. Pe locurile următoare se află Olanda (48,73 euro) și Finlanda (48 euro). Studiul a analizat 2.631 de tarife pentru internet în bandă largă din 214 țări și teritorii de pe glob.

În ciuda prețurilor ridicate, Olanda și Luxemburgul au înregistrat cele mai mari niveluri de utilizare a internetului în UE, depășind 99% din populație în ceea ce privește conectivitatea în mediul urban. Danemarca, Irlanda și Finlanda au atins, de asemenea, rate de conectivitate similare în orașe.

România, lider european la prețuri mici

În contrast puternic, România oferă cel mai ieftin internet din Uniunea Europeană, cu un cost mediu lunar de 6,66 euro. Aceasta poziționează țara pe locul șapte la nivel global în topul celor mai avantajoase tarife pentru internet. Lituania (14,90 euro) și Bulgaria (15 euro) completează lista țărilor est-europene cu prețuri reduse.

Între 2015 și 2025, România a înregistrat o creștere de 28% a conectivității gospodăriilor, iar Bulgaria a avut o creștere de 34%. Ambele țări beneficiază de rețele moderne de fibră optică, care oferă viteze de până la 10 GB pe secundă. Modernizarea târzie a infrastructurii de telecomunicații le-a permis să evite tehnologiile învechite, ceea ce explică prețurile mai mici.

Europa rurală, la viteze diferite în era digitală

În timp ce orașele din Europa de Nord și de Vest, precum Dublin, Amsterdam sau Copenhaga, ating niveluri de conectivitate de peste 99%, zonele rurale din sudul și estul Europei rămân în urmă. Grecia, Bulgaria, Croația și Portugalia au cele mai scăzute rate de conectivitate la internet în mediul rural, conform datelor din 2025.

Costurile mai mari ale internetului în Europa de Vest și de Nord reflectă, în general, nivelul de trai ridicat din aceste regiuni. Studiul Broadband Genie arată că prețurile pentru internet în aceste părți ale continentului sunt printre cele mai mari la nivel global.

În schimb, Europa de Est se remarcă prin accesibilitatea serviciilor de internet, fiind cea mai ieftină subregiune din cele 22 analizate. Europa de Sud, deși mai scumpă decât estul, se situează pe locul patru în clasamentul accesibilității financiare.

Internetul este considerat, și pe bună dreptate, una dintre cele mai importante invenții din istoria omenirii pentru că, nu-i așa, dacă nu ar fi existat, acum nu ai fi putut citi aceste rânduri. Totuși, câți dintre internauți știu cine a inventat internetul, acest instrument fără de care nu ne mai putem imagina viața?

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