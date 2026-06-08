Și totuși, tocmai în această incertitudine stă un adevăr simplu: ceea ce le oferim copiilor nu este un traseu fix, ci un sprijin solid de la care să pornească. Un plan care să reziste indiferent cum va arăta lumea de mâine.

Optimismul care se construiește

Un studiu realizat de Salvați Copiii România arată că 45% dintre elevii români privesc cu optimism spre viitorul lor profesional și că, pentru peste 70% dintre ei, principala sursă de încredere rămân părinții.

Asta înseamnă că optimismul copilului tău nu vine din absența dificultăților, ci din sentimentul că e cineva în spate care îl va ajuta, indiferent cât de mare va fi provocarea. Că există un plan.

Un plan care crește odată cu copilul

Groupama a pornit de la această realitate când a construit Asigurarea de Viață cu Economisire pentru Copii. Este un instrument gândit să evolueze odată cu familia: flexibil, personalizabil și construit pe termen lung.

Părinții sau chiar bunica/ bunicul pot contracta asigurarea. Aceștia au posibilitatea de a alege durata contractului (minimum 10 ani), valoarea sumelor asigurate pentru acoperirile disponibile, frecvența plăților și nivelul de acoperire. Produsul vine în două variante:

• Standard: copilul este asiguratul; poate fi încheiat de părinți sau bunici, iar în cazul evenimentului asigurat, familia primește sprijin financiar.

• Premium: atât copilul, cât și părinții sunt acoperiți prin plata unei singure prime de asigurare. Dacă părinții nu mai pot fi alături de copil până la finalizarea contractului, Groupama continuă plata primelor și menține activ planul de economisire conform clauzelor contractuale.

Mai mult decât bani puși deoparte

Economisirea pe termen lung este doar o parte din poveste. Produsul poate fi completat cu acoperiri suplimentare de sănătate adaptate fiecărei familii: spitalizare și intervenții chirurgicale, servicii stomatologice, acces la servicii de telemedicină („ÎntreabăMedic”), suport pentru echilibrul emoțional, cât și acoperire pentru invaliditate permanentă a contractantului.

Contractele în lei pot include mecanisme de protecție împotriva inflației, iar cele în valută pot fi indexate, astfel valoarea reală a economiilor este păstrată în timp. Începând cu al patrulea an de asigurare, contractul poate beneficia și de participare la profit.

Un cadou care nu se demodează

Jucăriile se strică, hainele devin mici, gadgeturile se înlocuiesc. Un plan de economisire construit din timp rămâne. Crește. Și la momentul potrivit, fie că vorbim de facultate, de primul apartament sau de un start în afaceri, va fi acolo.Află mai multe despre Asigurarea de Viață cu Economisire pentru Copii de la Groupama și construiește astăzi planul de care copilul tău va avea nevoie mâine.

Foto: Groupama

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