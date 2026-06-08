Ce se întâmplă în episodul 3 din serialul „CĂMĂTARII”

Cum au reușit frații Nuțu și Sile Cămătaru să își construiască influența în lumea interlopă a Bucureștiului? Ce legături au dezvoltat cu personaje influente ale perioadei și cum au funcționat mecanismele care le-au consolidat puterea? Răspunsurile vin în această seară, de la ora 23:30, la PRO TV, într-un nou episod al serialului documentar „Cămătarii”.

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Episodul 3 urmărește perioada de după întoarcerea în România a fraților Cămătaru, moment în care aceștia își extind activitățile și își consolidează poziția în lumea interlopă. Cu resurse financiare importante, experiență acumulată în străinătate și o rețea tot mai extinsă de relații, cei doi dezvoltă afaceri controversate, de la cămătărie și recuperări violente de datorii până la comerțul cu animale exotice, folosite adesea ca instrumente de intimidare.

Documentarul explorează și primele încercări ale autorităților de a investiga activitatea clanului. Fostul procuror Marian Sântion vorbește despre dificultățile întâmpinate în încercarea de a pătrunde într-o structură extrem de bine protejată, în timp ce imagini și interceptări prezentate în premieră oferă o perspectivă asupra modului de operare al fraților Cămătaru.

Restaurantul Calypso, punct de întâlnire pentru lumea mondenă, artiști, oameni de afaceri

Restaurantul Calypso a fost, timp de mulți ani, unul dintre cele mai cunoscute localuri din București și un adevărat punct de întâlnire pentru lumea mondenă, artiști, oameni de afaceri și clienți obișnuiți. În perioada sa de glorie, localul era recunoscut pentru atmosfera vibrantă și pentru petrecerile care se prelungeau până dimineața. Mulți dintre cei care au trecut pragul restaurantului îl descriu drept unul dintre simbolurile vieții de noapte din Capitală.

Printre cei care își amintesc de acea perioadă se numără și Florin Salam, care a vorbit despre impactul pe care îl avea localul în acei ani. „Calypso era… cum nu există nici azi, dar… Și mai ales în acele vremuri, Doamne… Nebunea lumea”, a declarat artistul, evocând atmosfera care a făcut celebru restaurantul și care atrăgea zilnic sute de oameni.

La rândul său, Vali Vijelie a descris Calypso drept un loc în care oamenii veneau să se simtă bine și să se distreze fără probleme. „Era kilometru zero, deci era liniște, nimeni nu te deranja, nimeni n-avea nimic cu tine, veneai, te distrai, nu te deranja nimeni. Fă ce vrei. Atâta tot să nu deranjezi”, a spus manelistul. Cu toate acestea, notorietatea localului a fost însoțită de-a lungul timpului și de controverse, restaurantul fiind asociat în mai multe rânduri cu conflicte și incidente violente care au atras atenția autorităților și au contribuit la reputația sa controversată.

„Era asociere jumate-jumate cu Bugatti? Asta era acolo sau care erau procentele acolo?”, l-a întrebat Anghel Damian.

„Da, vedeam ce bani se fac. Scădeam protocoalele. Erau protocoale și de două miliarde”, a răspuns Nuțu Cămătaru.

„Calypso era un loc în care se colectau ușor, cred că, 10.000 de dolari pe zi”

Un capitol important al episodului este dedicat restaurantului Calypso, loc devenit, la finalul anilor 90 și începutul anilor 2000, un adevărat centru de influență al Capitalei. Aici se întâlneau frecvent personaje din lumea interlopă, oameni de afaceri, politicieni, magistrați și reprezentanți ai autorităților. „Povestea lui Calypso vine de la Costel Bugati. El m-a convins cu caii, cu animalele, cu tot… cu lăutarii. Și cașcaval, pentru că nu era de investiție acolo. Era o clădire, un mastodont făcut de Ceaușescu, care nu mai avea geamuri”, povestește Nuțu Cămătaru în documentar. „Se ajunsese la o investiție de 6 milioane de dolari. Prima dată s-a început cu vreo 500.000”, adaugă acesta.

La rândul său, jurnalistul de investigație Andrei Dumitrescu explică: „Și așa ajunge Nuțu Cămătaru, spre exemplu, să creadă toată lumea că deține Calypso. Nu a fost niciodată al lui.”

„Era un loc în care se colectau ușor, cred că, 10.000 de dolari pe zi”, spune Sile Cămătaru.

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Episodul aduce și mărturii ale unor nume importante din lumea muzicii de petrecere. Artiști precum Vali Vijelie și Florin Salam vorbesc despre perioada în care i-au cunoscut pe frații Cămătaru și despre influența pe care aceștia au avut-o în lumea manelelor și a vieții de noapte din București.

Episodul 3 din Cămătarii poate fi urmărit în această seară, de la ora 23:30, la PRO TV. Pentru cei care nu vor să aștepte, episodul este deja disponibil pe VOYO, iar începând de astăzi, platforma oferă în avans și episodul 4 al serialului documentar.

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