A început Notino Black Friday ediția de vară - cele mai căutate parfumuri, cosmetice și produse de vacanță la preț redus

E genul de campanie pe care o verifici dacă ai un parfum pe terminate, dacă vrei să-ți refaci trusa de machiaj pentru vară sau dacă știi deja că produsele pentru păr și corp se consumă mult mai repede în sezonul cald. Nu vorbim despre shopping de impuls, ci despre cumpărături care au sens imediat.

Vara schimbă complet coșul de beauty

În iunie, oamenii nu cumpără beauty la fel ca în noiembrie. Nu cauți seturi cadou pentru sărbători, ci produse pe care chiar le folosești în următoarele săptămâni. Un SPF uitat în baie de anul trecut nu mai e o soluție. Un parfum foarte intens devine prea greu pentru zilele călduroase. Un fond de ten cu textură densă nu mai arată la fel după două ore prin oraș. Iar părul, după soare, apă sărată, piscină și aer condiționat, cere mai multă atenție decât în restul anului.

Vrei să vezi ce a pregătit Notino? Accesează pagina cu toate ofertele din Notino Black Friday ediția de vară, actualizată pe parcursul campaniei. Nu e o pagină pe care intri o singură dată, merită verificată în mai multe momente, mai ales dacă urmărești categorii diferite.

În spatele reducerilor, un lider european

Ce dă greutate unei astfel de campanii e cine o organizează. Pornit în 2004 dintr-un mic magazin online de parfumuri, Notino a ajuns cel mai mare retailer european de beauty, cu un catalog de peste 115.000 de produse de la peste 1.800 de branduri și prezență în 27 de țări. În spatele ofertelor stă o operațiune care deservește peste 30 de milioane de clienți și a depășit 1,5 miliarde de euro cifră de afaceri, cu o creștere de două ori mai mare decât media pieței europene de ecommerce. Sunt cifre care explică de ce o campanie de o lună la Notino înseamnă altceva decât o promoție obișnuită. Pentru cumpărăturile din aplicație sunt pregătite oferte suplimentare față de site, iar cine își activează notificările află imediat când o marcă urmărită intră la reducere.

Sursa foto: Notino

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