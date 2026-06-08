Planul include impozitarea electricității la o cotă mai mică decât gazul, ca parte a unui efort mai amplu de a combate dependența de combustibilii fosili importați.

Ce conține propunerea UE de reducere a facturilor la lumină

Aceste măsuri vin pe fondul creșterii prețurilor la energie, alimentate de efectele aduse de războiul din Orientul Mijlociu asupra piețelor globale.

Documentul redactat de Comisia Europeană sub conducerea Ursulei von der Leyen subliniază necesitatea unei acțiuni rapide pentru a „reduce facturile la electricitate și dependența UE de combustibilii fosili”.

Foto: Libertatea

Conform proiectului, statele membre vor fi obligate să taxeze electricitatea la un nivel mai scăzut decât gazul.

Scopul este de a accelera tranziția către tehnologii mai ecologice, precum mașinile electrice sau pompele de căldură, prin reducerea costurilor relative ale electricității.

„Utilizatorii rețelelor ar trebui stimulați să se comporte într-un mod favorabil sistemului, ajustându-și consumul de energie sau mutându-l către momentele și locurile în care sunt disponibile cele mai ieftine surse de energie”, se precizează în document.

Anul trecut, PPC a anunța că mii de români vor avea acces la curent electric gratuit în anumite intervale orare, printr-un program-pilot lansat de furnizorul PPC.

CE: Jumate din populația UE să aibă contor inteligent până în 2030

Pentru a sprijini această schimbare, Comisia propune ca jumătate dintre consumatorii de electricitate din UE să dețină un contor inteligent până în 2030.

Aceste dispozitive le vor permite să își monitorizeze consumul și să beneficieze de tarife mai mici în afara orelor de vârf. În prezent, tarifele de rețea reprezintă aproximativ 25% din factura medie de energie a unei gospodării din UE, inclusiv din România.

Propunerea Comisiei Europene necesită aprobarea eurodeputaților și a unei majorități consolidate a statelor membre, dar nu toată lumea este de acord.

Diplomați europeni au declarat că unele țări susțin că modificările fiscale ar trebui să fie decise prin unanimitate. De asemenea, acestea avertizează că propunerea ar putea crea un precedent pentru implementarea rapidă a unor măsuri similare în viitor.

Un alt aspect al planului este încurajarea consumatorilor să își mute utilizarea energiei în orele când aceasta este mai ieftină.

Propunerea urmează să fie publicată oficial pe 22 iulie, dar ar putea suferi modificări înainte de această dată. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a refuzat să comenteze proiectul înainte de publicare.

România, locul 1 în UE la costul energiei raportat la venituri

Foto: Libertatea

România s-a clasat pe locul 8 în Uniunea Europeană într-un clasament al scumpirilor la energia electrică în a doua jumătate a anului 2025, cu un cost de aproape 0,3 euro/kWh, potrivit Eurostat.

Totuși, raportat la puterea de cumpărare, țara noastră este pe primul loc, cu un cost echivalent de 50 de euro pentru 100 kWh.

Cele mai mari prețuri la curentul electric, la nivel european, sunt în:

Irlanda (0,4 euro/kWh)

Germania (0,38 euro/kWh)

Belgia (0,34 euro/kWh)

Danemarca (0,33 euro/kWh).

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