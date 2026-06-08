Ploi extreme în Prahova și Vrancea: peste 200 l/mp la Măneciu

În ultimele 24 de ore, precipitațiile abundente au atins cote istorice în zonele afectate.

„La Măneciu, valorile înregistrate au atins un nivel istoric, debitele afluente înainte de acumulare fiind de 250 mc/s, cu evacuări controlate de 60 mc/s”, au transmis reprezentanții Apelor Române.

La Bogza, județul Vrancea, s-au înregistrat peste 100 l/mp, iar echipele locale intervin pentru recalibrarea albiei pârâului Slimnic. Pe râul Miletin, la stația hidrometrică Șipote, nivelul apei a ajuns la 296 cm, cu 46 cm peste cota de inundație, iar pe râul Vaslui, la Codăești, nivelul de 425 cm depășește cota de atenție cu 25 cm. În timp ce unele ape se retrag, riscul de inundații persistă.

Acumulările Măneciu și Paltinu au atenuat semnificativ efectele viiturilor. La Măneciu, pe râul Teleajen, debitul afluent a crescut brusc la 250 mc/s, însă lacul de acumulare a preluat volumul, reducând debitul evacuat în aval la 60 mc/s.

La Paltinu, debitele afluente au fost gestionate preventiv, evacuându-se aproximativ 18 mc/s.

„Prin modul de exploatare al acumulărilor, volumele mari de apă au fost reținute și gestionate controlat, contribuind la reducerea riscului de producere a unor efecte mai severe în aval”, explică specialiștii.

Măsuri pentru alimentarea cu apă

În zona polderului Izvoarele, există o rezervă de aproximativ 100.000 mc de apă brută, suficientă pentru alimentarea Stației de Tratare a Apei Vălenii de Munte timp de 24 de ore.

În plus, sunt amplasate două motopompe de mare capacitate pentru alimentarea cu apă cu turbiditate redusă. „Vor fi aplicate măsuri operative pentru menținerea alimentării cu apă a localităților deservite de Stația de Tratare Voila și de Stația de Tratare de la Vălenii de Munte”, au adăugat reprezentanții.

Avertizări hidrologice

Hidrologii au emis un cod portocaliu valabil până marți, ora 6.00, pentru râul Miletin, sectorul Șipote, județul Iași. Alte râuri din bazinele Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Bârlad, Jijia și Dobrogea sunt sub avertizări de scurgeri importante, torenți și viituri rapide.

„Echipele Apelor Române sunt mobilizate în teren și acționează pentru înlăturarea efectelor produse de inundații. Monitorizăm permanent precipitațiile, debitele și valorile de turbiditate pe râurile Teleajen și Doftana, fiind pregătiți să intervenim acolo unde situația o impune“, mai precizează Apele Române.

În această dimineață, Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări meteo de tip cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnat cantitativ. Astfel, urmează 48 de ore de furtuni cu descărcări electrice, ploi de până la 40 l/mp și grindină.

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