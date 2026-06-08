Al doilea primar condamnat în baza aceleiași infracțiuni

În schimbul asigurării locului de muncă, primarul a considerat că femeia trebuia să îi ofere favoruri sexuale. După aproape cinci ani de la derularea evenimentelor, fostul primar al comunei Călinești, Mihai Georgescu, a fost condamnat definitiv, în 4 mai 2026, pentru infracțiunea de folosire abuzivă a funcției în scop sexual. 

Acestea este al doilea primar condamnat în baza acestei infracțiuni, introdusă în Codul Penal în anul 2014. Vasilică Ologu, primar PSD din județul Mehedinți, a fost condamnat definitiv, în anul 2018, la 2 ani, 6 luni și 20 de zile de închisoare cu executare, pentru hărțuire sexuală în formă continuată și folosire abuzivă a funcției în scop sexual față de mai multe angajate ale primăriei.

Fostul primar PSD Mihai Georgescu, condamnat definitiv după ce a hărțuit sexual sistematic o angajată în vârstă de 20 de ani: „Gândește-te și la cariera ta. Și nu te stresez”
Vasilică Ologu. Foto: pagina de Facebook

Și în cazul ex-primarului Mihai Georgescu, prima sentință a justiției (Judecătoria Pitești) a fost de condamnare la 2 ani și 6 luni în regim de detenție. În apel, instanța din Alba Iulia, unde a fost strămutat dosarul pentru soluția definitivă, a unificat toate actele materiale într-o singură infracțiune continuată, a redus pedeapsa la 2 ani închisoare și a aplicat suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de 4 ani. 

Pe durata supravegherii, Georgescu trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune Argeș, să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității (la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrică Călinești sau la Primăria Topoloveni) și să frecventeze un program de reintegrare socială. 

În plus, fostul primar trebuie să îi plătească victimei sale daune morale de 20.000 de lei. 

De asemenea, magistrații i-au interzis exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa funcţia de primar pe o perioadă de 4 ani. 

Înregistrările salvatoare

Totul a început în toamna anului 2021, când Primăria comunei Călinești a suplimentat dispozitivul de pază cu doi agenți noi, prin intermediul unei firme private. Tatăl tinerei, aflat în anturajul politic al primarului, a insistat ca fiica sa să fie angajată pe unul dintre posturile disponibile. Tânăra, în vârstă de 20 de ani, a semnat contractul de muncă pe perioadă determinată la 20 octombrie 2021, urmând să intre în serviciu la 1 noiembrie.

În ziua de 29 octombrie 2021, primarul Mihai Georgescu a chemat-o la primărie să îi comunice că va începe activitatea, moment în care a inițiat comportamentul abuziv: a luat-o în brațe pe tânără, a prins-o cu palmele de față și a sărutat-o forțat. Persoana vătămată l-a împins și a plecat. 

A doua zi, tânăra a început munca și a încercat să păstreze distanța față de primar, demers fără succes. Potrivit declarațiilor reținute de instanță, în lunile care au urmat, acesta o chema repetat în biroul său, o atingea pe sâni sau în zona intimă și îi propunea să întrețină raporturi sexuale. 

Îi promitea avantaje în carieră, spunându-i că o poate ajuta „să ia bacul” și că poate face mult pentru ea dacă acceptă. Femeia a refuzat de fiecare dată, tolerând comportamentul parțial din teama de a nu-și pierde locul de muncă, pentru știa că fusese angajată cu sprijinul primarului, la insistențele tatălui său.

Tânăra a realizat două înregistrări audio-video cu telefonul mobil ascuns în buzunarul de la piept – una din 6 decembrie 2021 (doar audio), alta din 24 mai 2022 (audio-video, de 19 minute). Expertiza criminalistică a confirmat că vocea este cu o probabilitate foarte ridicată a primarul, că înregistrările nu au fost falsificate, iar locația este biroul primarului. Astfel, în seara de 24 mai 2022, la o oră târzie (după 21:00), primarul a chemat-o în sediul instituției și i-a promis un post în cabinetul său cu 3.500 de lei salariu, cu condiția de a fi „la dispoziția sa o oră-două” lunar. 

Tânăra a refuzat toate avansurile primarului și și-a dat demisia în iulie 2022. A afirmat că a realizat înregistrările pentru că știa că dacă spune cuiva ce i se întâmplă nu va fi crezută. „Tatăl meu nu m-a crezut. A venit din cursă și m-a bătut acasă pentru că nu voiam să merg la serviciu. Nici iubitul meu nu m-a crezut și a devenit gelos pe primar, certându-mă, ceea ce a dus la despărțirea noastră. M-au crezut doar prietena mea și mama acesteia, cărora le-am povestit seara aceea tremurând”, a spus victima. După ce scandalul a devenit public, Mihai Georgescu a fost exclus din PSD.

Fostul primar PSD Mihai Georgescu, condamnat definitiv după ce a hărțuit sexual sistematic o angajată în vârstă de 20 de ani: „Gândește-te și la cariera ta. Și nu te stresez”
Mihai Georgescu. Foto: pagina lui de Facebook

Ce îi spunea primarul tinerei:

„Nu te-am angajat pentru asta. Vreau să te ajut să iei bac-ul, să te promovez, să-ți iei altceva. Ce crezi tu că realizezi în viață, dacă… cum să ajungi să culegi. Fă-o și tu să fie… gândește-te și la cariera ta. Și nu te stresez. O dată nu știu când”.

„Tu oricum ieși cu cineva. Tu de la mine ai de câștigat. Că ieșim o dată pe lună… nici n-am timp. Eu și dacă te-aș avea numai pe tine, n-am timp. Și ies cu tine poate o dată la o lună, la… două luni, nu știu, câteva ore. În rest, îți faci viața și ai numai de câștigat”

„Fiecare își găsește pe cineva. Tu trebuie să te gândești ce vrei. «Mă, vreau să-mi fie bine? Mă, mă culc cu unu, da’…doar de dragu’ de a mă culca sau mai am și alte… să-mi fac și eu o carieră, să-mi fac un viitor?!» Nu vreau să fii stresată, eu nu am stresat pe nimeni și nu”.

„Eu îți spun că vreau să îmi fac să îmi fie bine și mie, și vreau să îți fac să-ți fie bine și pentru tine. Și cu siguranță fac pentru că am făcut pentru foarte multe. Pot să fac și pentru tine. Tu știi mai bine ce vrei de la viață”

„Te pot angaja pe cabinetul meu, îți dau 35 milioane, mă duci, mă aduci, nu știu, chestii d-astea. Îți dau liber cât vrei tu, îți faci viața cum vrei. Și am și eu… nevoie de tine și vreau să fiu cu tine o oră-două într-o zi, să fii la dispoziția mea. E decizia ta”

„Tu știi ceva, o fac, nu câștig de ce s-o fac? Îți asigur tot ce vrei, stabilitatea locului de muncă, salariu bun, nu știu… prime, tot ce vrei, relații, te duc în lumea bună. Am vrut să te iau la festival. Toată lumea bună a fost acolo. (…) Și te-a durut la păsărică și ai considerat că e mai bine să ieși cu nu știu care… băiat”.

„Mi-a spus că sunt nebună”

Pasaje din declarația femeii în fața anchetatorilor: „Îi tot spuneam să mă lase în pace, şi îl refuzam clar, spunându-i că nu vreau să am relații sexuale cu acesta. În acelaşi timp îmi era teamă să nu îmi descopere telefonul, el fiind şi în stare de ebrietate. 

Acesta a tot insistat să cedez pentru că o să aibă grijă de cariera mea, că mă va angaja pe cabinetul lui și o să îmi dea suma de 3.500 de lei salariu, prime, că pot veni când vreau eu la muncă, doar să fiu şoferul lui să îl plimb când are nevoie şi să îi stau la dispoziție o oră sau două pentru a face sex cu el, măcar odată pe lună când are el timp și nevoie de mine.

Mi-a mai spus că mă putea duce în lumea bună şi nu m-a luat totuşi cu el la festival, reproşându-mi că nu am vrut eu să merg spunându-mi «te-a durut la păsărică, nu ai vrut să mergi cu mine la festival», pentru că el mă scotea în lumea bună. Mi-a spus că sunt nebună, că nu am grijă de viitorul meu, că tot mă culc cu cineva, aşa măcar dacă mă culc cu el am şi un folos. M-a întrebat dacă mă duc acasă sau mai ies pe undeva, pentru că mi s-a părut că e gelos. Eu am plecat și l-am lăsat la primărie şi m-am întors cu maşina mea în Piteşti”.

Tânăra a mai spus că a trăit cu frică permanentă la locul de muncă: „Nu știam când mă cheamă din nou în birou și ce urmează. Mi-a fost foarte greu și cu familia, pentru că nu mă credea nimeni. M-am simțit singură și umilită”.

A negat permanent acuzațiile

Mihai Georgescu a negat acuzațiile. A susținut că dosarul a fost construit politic, pentru a-l împiedica să candideze pentru un al doilea mandat. A negat că vocea de pe înregistrări îi aparține – deși, astfel cum reține instanța, acordase anterior un interviu la un post de televiziune național în care recunoscuse că este vocea sa, dar acuzase că discuția fusese extrasă din context. 

A mai afirmat că nu a avut nicio relație de autoritate sau superioritate față de femeie, întrucât aceasta era angajata unei firme private, nu a primăriei. Georgescu a invocat că ușa biroului său era întotdeauna deschisă și că în secretariat se aflau trei persoane, astfel că nu ar fi putut trece neobservat orice gest al lui. În plus, a susținut că, dacă ar fi pipăit-o pe tânără pe sâni, ar fi simțit telefonul cu care îl înregistra ascuns în buzunarul de la haină.

Curtea de Apel a respins toate aceste apărări, instanța reținând că relația de superioritate față de persoana vătămată rezulta din mai mulți factori cumulați: firma de pază era subordonată contractual primăriei, beneficiarul putând solicita înlocuirea agenților, tânăra știa că angajarea sa avusese loc cu sprijinul primarului, iar primarul intervenise efectiv pentru prelungirea contractului de muncă. 

„Faptul că persoana vătămată era majoră la data săvârșirii infracțiunii și chiar dacă ar fi fost, după cum tendențios susține inculpatul «departe de a fi credulă și ingenuă» (ceea ce oricum în realitate nu s-a probat), nu are vreo relevanță în privința întrunirii trăsăturilor esențiale ale infracțiunii care face obiectul prezentei cauze, legea penală oferind protecție indiferent de aceste aspecte. 

Declarațiile persoanei vătămate, după cum în mod întemeiat a argumentat și prima instanță, sunt nu doar plauzibile, ci conforme cu realitatea, coroborându-se mai ales cu înregistrările supuse expertizei judiciare, dar și cu declarațiile martorilor. Pe de altă parte, inculpatul nu a justificat niciun motiv plauzibil pentru care persoana vătămată să fi mințit, expunându-se traumei evidente cauzate de desfășurarea unui proces penal îndelungat”, au susținut judecătorii.

Mihai Georgescu a fost reținut pe 27-28 iunie 2022, ulterior fiind plasat sub control judiciar. Rechizitoriul a fost întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni, iar cauza a fost înregistrată la Judecătoria Pitești în septembrie 2022. 

Prima instanță a pronunțat sentința de condamnare cu executare în iulie 2025. Bărbatul a formulat apel și a solicitat strămutarea dosarului de la Curtea de Apel Pitești la o altă instanță. ÎCCJ a admis cererea, dosarul ajungând la Curtea de Apel Alba Iulia.

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