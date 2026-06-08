Un sezon care a durat peste cinci luni. Un format care a captivat și i-a ținut pe cei de acasă în fața televizorelor trei zile pe săptămână. Un show care a demonstrat că oamenii își pot depăși oricând limitele și fricile. Curajoși care au trecut peste orice provocare și au avut parte de experiența vieții lor. Survivor 2026 s-a încheiat aseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o finală din Republica Dominicană, care a fost lider detașat de audiență.

Finala Survivor 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Ultima seară a început cu două jocuri puternice în care cei patru finaliști au intrat pe traseu mai motivați ca oricând. Obosiți, dar cu o forță interioră care i-a purtat prin tot ceea ce presupuneau probele, aceștia au fost competitori, prieteni și susținători, în același timp. 

Ramona Micu a părăsit ziua Finalei, la finalul primului joc, iar Patricia Vizitiu a urmat-o, după cel de-al doilea test, încheiat târziu în noapte. Astfel, Gabi Tamaș și Lucian Popa au devenit cei doi concurenți care au ajuns la votul celor de acasă. 

Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026

Într-o atmosferă festivă, la Consiliu, în locul în care au luat atâtea decizii importante, foștii concurenți au revenit, eleganți și cu multă stare de bine, pentru a-și susține favoriții. 

Decizia le-a aparținut în totalitate celor de acasă, care au considerat că omul potrivit pentru a ridica trofeul deasupra capului și a primi premiul de 100.000 de euro este fotbalistul internațional, Gabi Tamaș. Astfel că fostul fotbalist, care a câștigat în trecut și Asia Express, a fost votat de telespectatori pentru a pleca acasă cu marele premiu și trofeul Survivor.

După anunțarea câștigătorului, fanii emisiunii au avut multe observații de făcut. „Rușine producției pentru favorizarea unor jucători și nu numai! Un simulacru de finală și concurs fără confruntare directă pe traseu între finaliști! De ce să vă credem că unul sau altul au mai multe voturi? Rușinică! Lucian the best!”

„Antena a decis.”

„Votul nici măcar nu a fost live. S-a votat degeaba în seara asta.”

„Dacă era live, era ziua pe filmare. Era ora 16:30-17:00 în Republica Dominicană. Dar s-a filmat noaptea. Nici măcar nu au știut să mușamalizeze ziua.”

„Îmi vine în minte o replică dintr-un film: «Let them fight!». Ați cam distrus emisiunea, cu un live aiurea care s-a dovedit a fi o glorioasă epopee a lui Gabi Tamaș, într-o emisiune cu o componentă sportivă de peste 50%. Într-o oră ați reușit să anulați peste jumătate din emisiune. Sportiv vorbind, Tamaș avea peste 50% șanse să câștige, dar ați preferat să faceți un simulacru în care un om normal a fost umilit doar pentru faptul că nu a pupat inelul. Cu tot respectul, Desafío v-a spart pe scări.”

„Minciuni! Gabi nu merita. Lucian nu le-a cântat cântecul. Sunt sigură că e făcătură. Rușine, Antena 1! Rușine!”

„A decis producția”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fanii emisiunii în mediul online.

Câți români s-au uitat la finala Survivor 2026 

Marea finală i-a captivat pe telespectatori, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 24:12, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.3 puncte de rating şi 23.8% cotă de piaţă, față de locul 2 ocupat de PRO TV, care avea 4.3 puncte de rating și 19% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.4 puncte de rating și 21.2% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 3.9 puncte de rating și 13.0% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 6.2 puncte de rating și 20.5% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 4.2 puncte de audiență și 14.0% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:00, peste 1.4 milioane de telespectatori erau cu ochii pe show-ul lor preferat.

Pe parcursul întregii zile, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 ani, Antena 1 a fost lider cu 2.2 puncte de rating și 18.9% cotă de piață, față de PRO TV care avea 2.0 puncte de rating și 16.9% cotă de piață. În intervalul orar 19:00 – 24:00, în prime time, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 4.8 puncte de rating și 21.7% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de PRO TV care avea 4.2 puncte de rating și 19.3% cotă de piață.  

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