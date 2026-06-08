Ce este uleiul de bergamotă

Uleiul de bergamotă este unul dintre cele mai apreciate uleiuri esențiale din lume, fiind cunoscut atât pentru aroma sa proaspătă, citrică, cât și pentru multiplele sale utilizări în parfumerie, cosmetică, aromaterapie și industria alimentară.

Bergamota (Citrus bergamia) este un arbore fructifer din familia Rutaceae, aceeași familie din care fac parte lămâiul, portocalul și grepfrutul. Deși există mai multe presupuneri despre originea exactă a bergamotei, majoritatea specialiștilor consideră că bergamota este un hibrid natural rezultat din încrucișarea dintre diferite specii de citrice.

În prezent, cea mai mare parte a producției mondiale de bergamotă provine din regiunea Calabria, situată în sudul Italiei, unde condițiile climatice și solul favorizează dezvoltarea unor fructe de o calitate excepțională.

Fructul bergamotei seamănă la exterior cu o portocală mică sau cu un grepfrut de dimensiuni reduse, având totuși o culoare galben-verzuie la maturitate. Spre deosebire de alte citrice, pulpa sa este foarte acră și amară, motiv pentru care fructul este rareori consumat ca atare. Valoarea fructului constă mai ales în coaja bogată în compuși aromatici, din care se extrage celebrul ulei esențial de bergamotă.

Uleiul esențial de bergamotă

Uleiul esențial de bergamotă este obținut prin presarea la rece a cojii fructului. Această metodă permite păstrarea compușilor aromatici și beneficiilor naturale. Din punct de vedere chimic, acesta conține o varietate de substanțe volatile, printre care limonenul, acetatul de linalil și linaloolul, compuși întâlniți și în alte uleiuri esențiale de citrice, dar într-o combinație unică ce conferă bergamotei aroma sa distinctă.

Calitatea uleiului de bergamotă depinde de numeroși factori, inclusiv zona de cultivare, condițiile climatice, momentul recoltării și metoda de extracție. Uleiurile provenite din Calabria sunt considerate deosebit de valoroase datorită profilului lor aromatic și concentrației ridicate de compuși volatili. Pentru utilizări cosmetice și aromaterapeutice este recomandată alegerea unor produse certificate, pure și testate pentru siguranță și compoziție.

Cum miroase uleiul de bergamotă și ce utilizări are

Cum miroase uleiul de bergamotă și ce utilizări are – Foto Shutterstock

Parfumul uleiului de bergamotă este considerat unul dintre cele mai elegante și mai complexe din categoria citricelor. Acesta combină prospețimea citricelor cu note florale foarte delicate și anumite accente mai condimentate.

În parfumerie

Tocmai datorită aromei sale speciale, uleiul de bergamotă reprezintă un ingredient important în industria parfumurilor. Bergamota este utilizată în sute de parfumuri pentru femei și bărbați, deopotrivă.

Aromaterapie

Pe lângă utilizarea sa în parfumerie, uleiul de bergamotă ocupă un loc important în aromaterapie. Numeroase studii au investigat efectele sale asupra stării psihice și emoționale.

Cercetările sugerează că inhalarea aromei de bergamotă poate contribui la reducerea senzației de stres și anxietate și poate favoriza o stare generală de relaxare și bună dispoziție.

Aceste efecte sunt atribuite interacțiunii compușilor aromatici cu sistemul nervos prin intermediul simțului olfactiv. Din acest motiv, uleiul de bergamotă este frecvent utilizat în difuzoare de aromaterapie, în băi aromatice sau în produse destinate relaxării.

Utilizarea terapeutică a uleiului de bergamotă nu înlocuiește tratamentele medicale recomandate de specialiști.

În cosmetică

În industria cosmetică, uleiul de bergamotă este inclus în numeroase produse pentru îngrijirea pielii și a părului. Proprietățile sale îl transformă într-un ingredient apreciat în creme, loțiuni, săpunuri și produse de igienă personală.

Unele cercetări indică faptul că anumite componente ale uleiului prezintă activitate antimicrobiană și antiinflamatoare, motiv pentru care acesta este uneori utilizat în formule destinate tenului gras sau predispus la imperfecțiuni.

Totuși, utilizarea directă pe piele necesită prudență și o diluare corespunzătoare, deoarece uleiul esențial concentrat poate provoca iritații la persoanele sensibile.

Mai mult, aplicarea pe piele urmată de expunerea la soare poate favoriza apariția arsurilor, petelor pigmentare sau a altor reacții cutanate.

În alimentație

Uleiul de bergamotă este utilizat și în industria alimentară, unde servește drept aromatizant natural. Extractele și aromele derivate din bergamotă sunt folosite în produse de cofetărie, băuturi răcoritoare, deserturi și diverse preparate gastronomice.

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Ce beneficii și proprietăți are uleiul de bergamotă

Uleiul esențial de bergamotă își datorează proprietățile unei combinații de substanțe naturale prezente în coaja fructului. Acestea sunt responsabile atât pentru aroma sa proaspătă și plăcută, cât și pentru efectele care au făcut din bergamotă unul dintre cele mai apreciate uleiuri esențiale.

Cei mai importanți compuși ai săi contribuie la parfumul citric, ușor floral și revigorant, dar și la efectele de relaxare și de îmbunătățire a stării de spirit asociate aromaterapiei. De asemenea, unele dintre aceste substanțe au demonstrat în studii de laborator proprietăți antimicrobiene și antioxidante, motiv pentru care uleiul de bergamotă este utilizat frecvent în produse cosmetice și de îngrijire personală.

Efect calmant

Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale uleiului de bergamotă este efectul său asupra stării emoționale. În aromaterapie, este folosit frecvent pentru relaxare, reducerea tensiunii interioare și îmbunătățirea dispoziției.

Studiile sugerează că inhalarea uleiului de bergamotă poate reduce anxietatea de moment și stresul perceput, însă dovezile nu sunt suficient de solide pentru a-l considera tratament pentru tulburări anxioase sau depresie.

Această acțiune calmantă este explicată prin faptul că moleculele volatile ajung, prin miros, să influențeze zone ale creierului implicate în emoții și răspunsul la stres, arată PubMed.

Susținerea concentrării

Un alt beneficiu asociat frecvent cu bergamota este susținerea concentrării. Multe persoane folosesc difuzoare cu ulei de bergamotă în timpul activităților intelectuale, deoarece aroma sa proaspătă poate contribui la crearea unei atmosfere plăcute și stimulante. Deși dovezile științifice sunt încă limitate, unele cercetări sugerează că aromele citrice pot influența pozitiv vigilența și performanța cognitivă pe termen scurt.

Proprietăți antimicrobiene

Uleiul de bergamotă are și proprietăți antimicrobiene. În studii de laborator, compușii săi au arătat activitate împotriva unor bacterii și fungi, motiv pentru care este folosit în produse cosmetice, formule de igienă și uneori în produse pentru ten gras sau predispus la imperfecțiuni.

În medicina populară italiană, a fost utilizat în principal pentru febră și boli parazitare, pe lângă infecțiile gurii, pielii, tractului respirator și urinar, infecțiile gonococice, leucoreea, pruritul vaginal, amigdalita și durerile în gât.

Datorită proprietăților sale antiseptice și antibacteriene, a fost utilizat ca agent antimicrobian pentru a facilita vindecarea rănilor și a fost inclus în preparate utilizate pentru tratarea afecțiunilor tractului respirator superior și a hiperhidrozei. Mai mult, utilizarea uleiului de brgamotă în medicamente magistrale, artizanale și de casă, utile pentru dezinfecția pielii, precum și utilizarea ca adjuvant pentru vindecarea rănilor minore, are o lungă tradiție în Italia, arată National Library of Medicine.

Echilibrarea sebumului

În cosmetică, bergamota este apreciată pentru mirosul său rafinat și pentru senzația de prospețime pe care o oferă produselor.

Poate fi întâlnită în săpunuri, loțiuni, creme, deodorante, parfumuri și produse de baie. Uneori este asociată cu efecte de echilibrare a pielii grase, însă folosirea pe piele trebuie făcută cu atenție, deoarece uleiurile esențiale sunt concentrate și pot produce iritații sau reacții alergice, mai ales la persoanele cu piele sensibilă.

De asemenea, uleiul de bergamotă este utilizat în produsele destinate îngrijirii scalpului. În formulele cosmetice poate contribui la senzația de prospețime a scalpului și poate completa acțiunea altor ingrediente destinate îngrijirii părului gras. Totuși, nu există dovezi solide că ar trata afecțiuni dermatologice ale scalpului.

Proprietăți analgezice și antiinflamatoare

Uleiul de bergamotă poate avea și proprietăți analgezice și antiinflamatoare, dar dovezile sunt restrânse. Unele studii experimentale au observat efecte asupra transmiterii durerii, inflamației și activității sistemului nervos, însă aceste date nu înseamnă că poate înlocui medicamentele, ci le poate completa.

Riscuri și contraindicații

Un aspect esențial este fotosensibilitatea. Uleiul de bergamotă presat la rece poate conține bergapten, compus care poate crește sensibilitatea pielii la soare. Aplicat pe piele înainte de expunerea la radiații UV, poate provoca arsuri, pete pigmentare sau dermatită fototoxică. De aceea, pentru produse cosmetice de tip leave-on, se recomandă concentrații foarte mici sau variante speciale notate cu „FCF” / „bergapten-free”.

De asemenea, ingerarea uleiurilor esențiale nu este recomandată. Specialiștii atrag atenția că înghițirea unor cantități mari de uleiuri esențiale nu este deloc recomandată, chiar dacă unele sunt folosite ca ingrediente aromatizante în industria alimentară.

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