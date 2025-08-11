La fel ca Dan Negru, Gheorghe Hagi, Andreea Bănică sau Simona Halep, și Dorian Popa și Jorge (George Papagheorghe) au băgat foarte mulți bani în case sau apartamente.

Jorge deține mai multe apartamente în Mamaia Nord

Spre exemplu, Jorge a decis să cumpere mai multe apartamente la mare, în Mamaia Nord, pe litoralul românesc, pe care le închiriază atât în plin sezon estival, cât și în restul anului.

Potrivit descrierii de pe un celebru site de cazări, apartamentele se află la câțiva pași de Plaja Mamaia, iar întreaga locație în care se află acestea pune la dispoziție un restaurant, o piscină în aer liber sezonieră, un centru de fitness și un bar.

„Oaspeții au la dispoziție Wi-Fi gratuit în întreaga proprietate. Fiecare unitate pune la dispoziție o terasă, o bucătărie complet utilată, cu un frigider, o zonă de relaxare cu o canapea extensibilă, un televizor cu ecran plat, o mașină de spălat și o baie proprie cu duș și un uscător de păr. Există, de asemenea, un cuptor cu microunde, o plită și o cafetieră.

Apartamentele 5 Senses pun la dispoziție o gamă largă de facilități, printre care o zonă de wellness cu saună și cadă cu hidromasaj. Locația se află la 7 km de Lacul Siutghiol și la 13 km de City Park Mall & Cora Hypermarket. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu se află la 19 km. Cuplurile apreciază în mod deosebit această locație”, se arată în descrierea apartamentelor.

La finalul lunii august, după ce trece minivacanța de Sf. Maria, cei care aleg să meargă în apartamentele deținute de Jorge (George Papagheorghe) în Mamaia Nord trebuie să scoată aproximativ 1.000 de lei pentru o noapte de cazare. Și astfel vor beneficia de toate facilitățile anunțate mai sus.

Cât costă cazarea în locațiile lui George Papagheorghe

Spre exemplu, în perioada 17-21 august 2025, o noapte de cazare costă 1.095 de lei pentru o cameră Studio King Deluxe, care are o canapea extensibilă și un pat dublu mare. Într-o astfel de locație au loc patru persoane, potrivit descrierii de pe un celebru site de rezervări.

Pentru un studio cu vedere la mare, care beneficiază tot de un pat dublu mare și de o canapea extensibilă, prețul este de 1.130 de lei pe noapte, pentru aceeași perioadă selectată. Și în această cameră au loc tot patru persoane.

O săptămână mai târziu, în perioada 24-27 august 2025, prețul scade în apartamentele deținute de Jorge pe litoralul românesc. Spre exemplu, o noapte de cazare pentru camera Studio King Deluxe este 915 lei.

Pentru aceleași perioade și același număr de persoane, la hotelul deținut de Gică Hagi în Mamaia, prețurile sunt cuprinse între 1.208 lei și 2.030 de lei pe noapte. Iar în Eforie Nord, în locația deținută de Andreea Bănică, o noapte de cazare costă între 1.218 lei și 1.344 de lei.

