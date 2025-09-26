Jorge nu a venit doar cu o carte pe care a donat-o cauzei noastre, ci și cu cartea pe care a scris-o de curând. „Ceapa sufletului”, după cum zice și titlul, este o carte pentru suflet, scrisă din suflet, dar mai ales din experienețele și trăirile lui. În ciuda aparențelor sau a imaginii create în jurul lui, Jorge se arată un bărbat sensibil, care a avut nevoie de ajutor de specialitate pentru a-și gestiona mai bine stările. În momentul de față mărturisește că a ajuns în acel punct al vieții în care nu îl interesează deloc ce spune lumea despre el, ba mai mult, niciodată nu a trăit cu gândul ideea că trebuie să facă anumite lucruri pentru a nu fi judecat de cei din jur.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Nu mă interesează ce are lumea impresia. Știi care e faza? Nu înțeleg asta cu «ce o să zică lumea». Îl știi pe ăla care a ajuns pe patul de moarte și l-au întrebat prietenii ce a zis lumea? La noi, la machidoni, este diferit. Suntem un neam aparte. La noi este totul despre familie, noi suntem cei mai tari, ca noi nu există. Deci noi suntem cei mai tari, machidonii”, a explicat artistul la „Dincolo de copertă”.

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

La 18 ani și-a luat viața în propriile mâini

A fost învățat de mic să își asume fiecare decizie și mai ales să fie responsabil pentru actele lui. Totuși, nu ar fi crezut că, în ziua în care devenea oficial major, tatăl lui îi va lua de-o parte și îi va spune clar, răspicat și la obiect că din acel moment începe viața lui de adult cu toate responsabilitățile din dotare. „Mie niciodată nu mi-au zis nimic ai mei. După 18 ani nu mi-au mai zis absolut nimic. Știi care a fost speach-ul de îmbărbătare, de eliberare a lui taică-miu la 18 ani? Tata care era cel mai exigent. Profesor de engleză. Era, cum să zic…El era prietenul tuturor, dușmanul meu. Toți copiii îl iubeau numai eu nu înțelegeam ce au, că pe mine mă «sparge» acasă, mă nenorocește. Tata, la 18 ani mi-a zis: «Fiule, tot ce faci de acum înainte este responsabilitatea ta. Să știi că acum tu ajungi la pușcărie nu eu!”. Am rămas șocat”, a mai completat artistul la „Dincolo de copertă”.