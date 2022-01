La patru ani de la divorțul de impresarul Bogdan Jianu, Julia Chelaru a rememorat momentul în care s-au cunoscut și a dezvăluit de ce au ajuns la divorț.

„Bogdan m-a văzut la tv. Cântam piesa aia . I-a plăcut de mine și mi-a găsit numărul de telefon. M-a sunat, eram la Constanța atunci și ne-am întâlnit la restaurant. Mi-a zis omul că s-a îndrăgostit.

Bogdan a fost special. Mă curtau mulți bărbați atunci’, a dezvăluit Julia, la Pro TV, citat de VIVA! „Din păcate, însă, s-a ajuns la divorț. „Nu mai eram fericiți de ani buni, dar am continuat așa. El, în ultimii ani, a plecat la Târgoviște să-și împlinească visul lui, actorie, cascadorie, cai, lupii albi.

Eu am rămas aici, în București, nu mă mai regăseam. Ne-am întâlnit acasă să vorbim. Am plâns ca doi copii când am decis să ne despărțim, ne-am ținut de mână.

A venit notarul a doua zi și asta a fost. În mașină mi-a zis să fiu cuminte să-mi găsesc un băiat bun! Nu vreau să intru în alte detalii din viața mea. Per total, o femeie din generația mea a cam închis ochii ca să nu rămână singură’, a mai spus solista.

Julia nu i-a purtat pică fostului ei soț nici după ce acesta s-a căsătorit, anul trecut, cu una dintre prietenele lor, gimnasta Cătălina Ponor.

„Nu m-am mirat că sunt împreună. O cunoșteam pe Cătălina din aceeași conjunctură, ieșeam împreună, eram prietene, amice. Am un costum de baie primit cadou de la ea!

Nu mă mai miră nimic! Când am aflat că sunt împreună i-am invitat la o cafea. Și ea a zis că e ciudat. Nu cred că au avut o relație înainte să divorțăm, poate doar o simpatie’, a declarat Julia, la emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV.

