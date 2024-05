„Survivor All Stars” se apropie cu pași repezi de marea finală. Joi, marele câștigător va ridica trofeul deasupra capului, dar și premiul în valoare de 100.000 de euro. Cinci concurenți au mai rămas în joc, Andrei Ciobanu, Robert Moscalu, Sorin Pușcașu, Iancu Sterp și Zanni, însă doar trei merg în marea finală de pe 30 mai.

Până atunci, Daniel Pavel se întoarce în Republica Dominicană, pentru filmările finale. A petrecut o perioadă în România, căci filmările au avut loc în avans față de ce s-a difuzat de la „Survivor All Stars” la Pro TV.

„Națiune Survivor, Am clipit, am trăit la intensitate maximă și am ajuns în punctul culminant, în care suspansul va atinge un nou apogeu – săptămâna finalei. Mi se pare incredibil când mă gândesc că în urmă cu peste patru luni, vă salutam de pe nisipul fierbinte dominican, după un drum lung și încărcat de emoție.

Daniel Pavel: „Atât de puțin ne-a mai rămas până când ne vom lua la revedere”

Era o clipă importantă, cea care marca că cei mai buni dintre cei mai buni au acceptat provocarea de a reveni în sezonul suprem. Acum, cinci dintre ei vor face pasul cel mare, iar joi… doar trei vor da lupta finală, lupta în care arbitri veți voi fi, singurii cu drept de vot. Știu că ne veți fi aproape zi de zi și vă mulțumesc în avans pentru că vom împărtăși și aceste emoții tot împreună!

De obicei, spuneam că au mai trecut trei episoade… acum pot scrie că nu doar că au plecat trei, ci au mai rămas tot atâtea. Atât de puțin ne-a mai rămas până când ne vom lua la revedere și ne vom îndrepta atenția spre vară, spre a-l celebra pe campionul sezonului și spre a ne relaxa către noi orizonturi și planuri.

Până atunci, vă scriu aceste rânduri din weekend. A fost o săptămână atipică și ne-am văzut de patru ori, deoarece vineri seara am fost alături de cei mai talentați români în semifinală pentru a vă povesti despre ceea ce urmează să vedeți. Și tare încântat am mai fost”, a transmis Daniel Pavel în jurnalul său în exclusivitate pentru Libertatea.

Ce a declarat Daniel Pavel despre concurenții rămași la „Survivor All Stars”

Prezentatorul a vorbit și despre TJ Miles, care a fost eliminat săptămâna aceasta din joc, dar și despre concurenții rămași în competiție. „Înainte de seara talentului (n.r. emisiunea Românii au talent”, am avut parte și de ultima eliminare înainte de săptămâna finalei. I-am strâns mâna lui TJ Miles, cel care a avut o evoluție incredibilă și care a demonstrat o tărie de caracter impresionantă, cel care a făcut niște finaluri de neuitat și care a părăsit competiția cu capul sus.

Pe lângă toate victoriile lui de neuitat, a mai adăugat o piatră de temelie vieții lui – logodna cu Francisca, cea care l-a așteptat acasă și l-a susținut fără întrerupere. Andrei. Iancu. Robert. Sorin. Zanni. Five Stars, așa cum i-am numit joi seara”.

Și a continuat: „Cei cinci care au dat totul pe traseu, în camp și la fiecare provocare primită. Cei cinci care de luni seara vor arăta o evoluție incredibilă și vor face tot ce ține de ei să se califice în finală. Doar unul va ridica trofeul. Vreți să fiu sincer? Am o emoție imensă să aflu cine”.

Joi, finala „Survivor All Stars” se va vedea live la Pro TV. „Până atunci, a venit vremea să-mi fac bagajele. În doar două zile voi iar fi pe drumul atât de cunoscut, cel care mă duce spre Republica Dominicană, spre a treia mea casă.

Aștept cu zâmbetul pe buze să-i revăd pe toți cei din echipă, să intrăm în Sala de Consiliu încă o dată și să vă fim aproape LIVE, joi seara! Gata, voi încheia și vă aștept – marți și miercuri, de la 21:30 și JOI, de la 20:30! Haideți să alegem campionul sezonului suprem. Națiune Survivor, vă îmbrățișez și vă mulțumesc că ne suntem!”.

