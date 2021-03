INTERVIU | Realizatorul Zack Snyder povestește fabuloasa istorie a filmului cu supereroi Justice League, refăcut la cererea fanilor: „Ce meta a devenit totul”

Justice League trebuia să fie al treilea film cu supereroi din seria realizată de Zack Snyder, după „Man of Steel” și „Batman vs. Superman – Down of Justice”. În anul 2017, Snyder renunța însă la realizarea filmului, alături de soția sa Deborah, care este producătoare, după o tragedie în familie. Fiica lor Autumn s-a sinucis la doar 20 de ani, doborâtă de depresie.

În locul său, Warner Bros l-a adus pe Joss Whedon ca regizor. Acesta a refăcut o serie de scene.

Filmul, lansat în toamna acelui an, nu i-a mulțumit însă pe fani. Aceștia au început să ceară lansarea oficială a versiunii lui Snyder. Mai întâi pe rețelele sociale, în surdină, apoi prin petiții online.

În 2019, un avion purtând mesajul „Release the Snyder Cut‟ (lansați versiunea lui Snyder – n.r.) a zburat peste San Diego în momentul în care în orașul american avea loc Comic Con, cea mai importanță convenție din lume despre benzi desenate și filmele inspirate de ele.

Iar Warner a ascultat: în mai 2020, grupul american a anunțat că #SnydersCut va fi disponibilă pe HBO Max, noul său serviciu de streaming care concurează cu Netflix, Disney+ sau Amazon Prime Video.

Așa a devenit realitate un film de patru ore și două minute care trăia doar în mintea lui Zack Snyder.

Filmul va fi lansat oficial în data de 18 martie 2021 pe HBO Go în România și pe HBO Max în Statele Unite.

Născut din suferință

Libertatea a fost printre publicațiile invitate la o masă rotundă virtuală cu regizorul Zack Snyder, creator al filmelor cu supereroi din universul DC, de la Watchman la peliculele cu Batman, Superman și Wonder Woman, și cu soția sa Deborah, care a fost producătorul peliculelor.

Masa rotundă virtuală cu Zack și Deborah Snyder

Snyder a spus că nu a văzut niciodată varianta oficială a filmului „Justice League”, lansată în anul 2017.

Dintre personaje, regizorul rezonează cu Cyborg – unul dintre supereroii din film – care trece la rândul său printr-un proces masiv de vindecare, după o pierdere personală similară.

În acest moment, mă conectez într-un mod nebunesc cu Cyborg. Găsesc ethosul lui și totul la el foarte convingător. De asemenea, și el trebuie să treacă prin acest proces masiv de vindecare. Pentru noi, ca familie, pentru acest film, este incredibil de acut. Zack Snyder:

Cyborg, personajul cu care Zack Snyder rezonează cel mai mult Foto: HBO

Cine este Zack Snyder



Născut în 1966, Zack Snyder este un regizor, producător și scenarist american cunoscut cel mai bine pentru filmele sale de acțiune și cu supereroi.

Snyder și-a făcut debutul în anul 2004 cu filmul Dawn of the Dead, iar între peliculele sale se mai află 300: Eroii de la Termopile (2007), Watchmen (2009), Man of Steel (2013) și Batman vs Superman (2016).

Între filmele sale se mai află Sucker Punch: Evadare din realitate (2011), animația Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole (2010). În luna mai a acestui an urmează să apară și Army of the Dead.

De asemenea, a mai realizat și o serie de scurt-metraje, precum My Chemical Romance: Desolation Row (2009).

Potrivit IMDb, Snyder a fondat în anul 2004 compania de producție Cruel and Unusual Films, alături de soția sa Deborah și de partenerul de afaceri Wesley Coller.

Redăm mai jos întrebările jurnaliștilor și răspunsurile lui Zack Snyder și ale soției sale, Deborah.

Inspirat de experiențe proprii

Întrebare din Danemarca: Mi-am pierdut propriul tată la o vârstă fragedă și am văzut că există o serie de scene foarte emoționante pentru părinți, în special pentru tați. V-ați extras din experiența personală, din propria viață, inspirația pentru acele scene?

Zack Snyder: Da. Mi-am pierdut fratele când eram foarte tânăr și pe mama mea înainte să filmăm. Astfel că aceste subiecte sunt foarte apropiate, iar filmul cred că, în special povestea lui Cyborg, chiar urmărește acest catharsis, care poate apărea după astfel de experiențe și tragedii.

Pandemia de coronavirus a jucat un rol în apariția filmului

Întrebare din Australia: Vreau să vă întreb despre fanii al acestui proiect. Cum vă face să vă simțiți acest nivel de pasiune? Ați văzut fenomenul mai extins? A funcționat minunat pentru acest caz, dar nemulțumiții ar putea cere refacerea unui alt film dacă nu le place. Fie că este sezonul final din „Urzeala Tronurilor‟, fie un film „Star Wars‟…

Deborah Snyder: Cred că pentru noi a fost această „furtună perfectă‟ care a permis realizarea acestui film. Nu ar fi fost posibil fără fani. Ne-am uitat cum creștea încet: a început cu autobuze, cu Comic Con, cu avioane care aveau mesaje pentru Warner Bros, cu ecrane imense în Times Square. Și a fost incredibil să vedem pasiunea lor și cum o companie ca Warner Media îi ia în serios.



Cred că s-a întâmplat și pentru că HBO Max a apărut. Este un serviciu de streaming în care acest film poate trăi. În realitate, să ai un film de patru ore în versiunea cinematografică nu este posibil.

Și cred că am avut și criza Covid care a jucat un rol. Datorită lipsei de conținut, deoarece platourile de filmare au fost oprite, am putut să lucrăm la acest film și să creăm acest conținut într-o lume virtuală.

Dar pentru noi a fost incredibil să urmărim și alt lucru, care ne-a atins viața la nivel personal. Fanii nu doar că au dorit această versiune, dar au creat campanii de conștientizare și au adunat bani pentru campanii privind sănătatea mintală și prevenirea sinuciderilor. Au făcut ceva bun și au salvat vieți. Am fost atenți la asta tot atât de mult ca și la realizarea filmului.

Viitorul filmelor cu supereroi

Întrebare din Spania: Întrebarea mea este dacă sunteți îngrijorați despre viitorul filmelor cu supereroi?

Zack Snyder: Eu fac același tip de film de la Watchmen încoace. În privința filmelor cu supereroi cred că mai sunt multe de făcut. Cred că viitorul este destul de sănătos.

Lucrăm cu aceste personaje de 11 ani

Întrebare din Singapore: Deborah, eu înțeleg că tu ai văzut filmul din 2017 pe care Zack nu l-a văzut. Poți să explici de ce i-ai spus că nu crezi că trebuie să îl vadă?

Deborah Snyder: Lucrăm la aceste personaje de peste 11 ani. Și ai o istorie și îți formulezi o viziune despre unde le vezi din punct de vedere stilistic. În special ca regizor. Este viziunea ta pe care o aduci pe ecran. Așa că eu cred că a fost foarte dificil să vezi acea versiune față de cea de la care am plecat noi.

Am avut grijă de ce am avut nevoie să facem personal pentru noi și familia noastră. Ca să te întorci și să vezi ceva atât de radical diferit…

Nu am crezut niciodată că vom ajunge aici să vorbim despre versiunea noastră pe care am terminat-o.

La momentul respectiv, a fost dificil pentru mine să văd că filmul nu are același ADN. Și credeam că ar fi și mai dificil pentru Zack ca regizor, care trăiește intens asta, să vadă filmul.

Zack Snyder: Am fost vreodată interesat să văd filmul? Nu prea. Adică puțin, pentru că eram interesat să văd ce s-a întâmplat cu ce am vrut eu. Pentru că lăsasem o parte din film și nu știam ce au făcut cu acea parte. Așa că am fost puțin interesat. Dar după ce Chris și Debbie mi-au spus să nu fac asta, i-am crezut.

Cum să vezi #SnydersCut conform indicațiilor oficiale

Întrebare din Canada: Voi, ca oameni de film, preferați ca oamenii să vadă tot filmul deodată sau vreți să îl vadă pe capitole?

Zack Snyder: Am făcut un interviu cu Grace Randolph, are un canal de YouTube. Am făcut un fel de ghid de vizionare, cum să vezi Justice League. Are patru ore și este freestyle. Adică, oricine îl poate vedea cum vrea. Dar, pentru noi, există șase capitole și un epilog. În jurul capitolului trei este un moment oportun pentru o pauză. Sunt de câte 30 de minute fiecare, depinde și de puterea fiecăruia de a sta in fața ecranului. Dacă l-ați fi văzut la IMAX sau la cinema, există o pauză chiar după capitolul al patrulea.

Dacă îl vedeți acasă ar trebui să puneți pauză și să mergeți la baie, să vă luați mâncarea, cina, orice vreți să faceți, pentru că sunteți practic puțin peste jumătate. Apoi puteți face un fel de tur de forță până la final. Sau puteți fi hardcore și să mergeți cu totul până la final. De ce să te oprești?

Deborah Snyder: Cred că este bine să avem acele capitole pentru că, dacă vrei să te uiți înapoi, dacă ți-a plăcut ceva, e ușor să găsești o anumită parte.

Peste 2.600 de scene cu efecte speciale

Întrebare din Polonia: A fost o experiență puternică pentru voi să vă întoarceți la un film pe care l-ați filmat în urmă cu 4-5 ani?

Zack Snyder: Eu știam filmul, l-am avut pe calculatorul meu și îl urmăream din când în când. Îl mai frunzăream, mai eliminam câte un cadru. Chestia ciudată a fost când am pus filmul în cinematograf. Avem unul la birou și am trecut prin el cu echipa de efecte video despre ce avem de făcut. Scena 1, scena 2, scena 3… Apoi am realizat că va fi mult mai mare decât ni l-am imaginat.

Deborah Snyder: Sunt 2.656 de scene cu efecte speciale.

Zack Snyder: E mai mult decât într-un film clasic, este un număr dublu față de un film normal. Și asta pentru că este un film dublu ca întindere.

„Fanii m-au inspirat să fiu agresiv cu viziunea mea‟

Întrebare din Italia: Ce fel de experiență a fost pentru voi și ce ați învățat despre voi înșivă făcând asta?

Zack Snyder: Acest film nu trebuia să existe în forma în care există acum. Dar fanii au fost atât de dedicați și m-au inspirat să fiu agresiv cu viziunea mea, cu lungimea, cu tot. Ne-a făcut să fim mai prinși. Am zis: «Wow, ce ciudat și ce meta a devenit totul!».

Mai multe personaje din benzile desenate

Întrebare din Portugalia: Vreau să știu gândurile voastre despre noile personaje care nu existau în versiunea anterioară. Willem Deffoe are un mic rol, Steppenwolf nu este principalul răufăcător, are un stăpân. Și aș vrea să știu și despre formatul filmului.

Zack Snyder: În primul rând Willem Dafoe este Vulko. La momentul respectiv știu că se pregătea să filmeze pentru filmul Aquaman. Așa că am început să introduc aceste personaje despre care știam că sunt importante în viața lui Aquaman și am vrut să încep cu Vulko.

Zack Snyder (stanga) și Jason Momoa (dreapta), actorul care îl interpretează pe Aquaman în filmele DC FOTO: HBO

Am această scenă care practic stabilește unde se află Aquaman în viața lui, relațiile cu atlanții, cu fratele său și cu familia sa extinsă. În acest mod relațiile pe care le aflăm, le știm prin Mera despre mama sa. Toate aceste lucruri pe care am vrut să le fac prin folosirea lui Vulko.

Da, Steppenwolf este cumva principalul, dar da, în final aflăm că luptă pentru Darkseid, care este adevărata amenințare, pentru că reprezintă eliminarea întregii vieți sau a existenței însăși.

Steppenwolf este răufăcătorul principal din film, dar și acesta lucrează pentru Darkseid, adevărata amenințare Foto: HBO

Deborah Snyder: Steppenwolf are propriile probleme cu Darkseid, relația nu este așa de simplă.

Zack Snyder: Iar Ciaran (Ciaran Hinds, actorul care îl joacă pe Steppenwolf – n.r.) face o treabă extraordinară, la fel și Ray Porter (actorul care îl joacă pe Darkseid – n.r.), care dau voce celor două personaje… am avut câteva scene împreună, ne-am distrat făcându-le. La fel și cu DeSaad (alt personaj negativ din film, interpretat de Peter Guinness – n.r.). Între cei trei fiecare încearcă să își dea seama cum să parcurgă Universul.

De la stânga la dreapta îi avem pe Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash și Aquaman Sursa foto: HBO

De ce este filmat pe înalt

Cât privește formatul aspectului, eu l-am proiectat. Dacă vă uitați la trei filme, „Man of Steel‟ este anamorfic total (filmul folosește întreaga înălțime a ecranului – n.r.), Batman vs Superman este anamorfic și IMAX, iar acest film am vrut să fie pe înalt, deoarece eroii merg în această experiență de a lupta împreună.

De asemenea, l-am pregătit pentru o prezentare pură IMAX în formatul 1,43:1. Sunt un fan al acestui format.

Nu s-a săturat nimeni ca ecranele să devină din ce în ce mai subțiri? Așa ajungi cu două linii de rezoluție.

Cred că devine destul de imersiv destul repede. Pe măsură ce am văzut filmul am fost întrebat dacă oamenii se vor plânge despre faptul că televizoarele oamenilor vor avea bare negre pe laterală. Și eu am zis: «nu am avut deja această problemă cu barele în anii 90?» Toate lumea era înnebunită: «ce are televizorul meu de are negru sus și jos?» Acum pentru că este în laterală avem o problemă? Eu cred că este revigorant. Zack Snyder:

Patru ore de muzică nouă și lansare pe vinil

Întrebare din Cehia: Eu vreau să vă întreb despre colaborarea cu compozitorul muzicii, Thomas Holkenborg (Junkie XL pe numele său de scenă – n.r.), pentru că este vorba de patru ore, ceea ce este uimitor.

Zack Snyder: Junkie a făcut o treabă minunată. Când l-am sunat i-am zis că vom reface filmul, îl vom termina. Și i-am spus: „știu că ai o grămadă de partituri, cât ai?” Mi-a răspuns: „Știi ce? Vreau să o iau de la zero”. Și mi-a zis că mult timp a trecut și totul a evoluat. Așa că a făcut această partitură uimitoare de patru ore.

Deborah Snyder: Apropo, a fost chiar dificil pentru că nimic nu a fost orchestrat. Am rescris totul. Am înregistrat orchestra în Anglia. În mod normal înregistrezi orchestra cu totul, poate câteva părți separat. Dar din cauza Covid a trebuit să facem totul separat. Pentru ceva care era oricum de patru ore de muzică a fost o călătorie așa de epică. Și a fost destul de cool pentru că o vor lansa pe vinil, pe lângă lansarea normală a melodiilor.

Zack Snyder: Nu știu câte discuri de vinil sunt necesare pentru patru ore, dar în mod sigur va fi nevoie de o cutie. Sugerez să cumpărați un pick-up și un tuner și un McIntosh. Nu compania de calculatoare, ci compania de echipamente stereo.

Cyborg, sufletul filmului

Libertatea: Care este supereroul preferat? Ați făcut Watchmen, ați făcut filme cu Batman, cu Superman, cine este preferatul? De asemenea, putem avea o joncțiune între Doctor Manhattan și Superman?

Zack Snyder: Eu o să spun că Watchmen și Justice League, în lumea mea, în ochii mei, în mintea mea, nu sunt un lucru (care să se întretaie – n.r.). Dar apreciez oferta.

Supereroul meu preferat… În acest moment mă conectez într-un mod nebunesc cu Cyborg. Găsesc ethosul lui și totul la el foarte convingător. De asemenea, și el trebuie să treacă prin acest proces masiv de vindecare. Pentru noi, ca familie, pentru acest film, este incredibil de acut.



Cyborg este cel care conectează acțiunea filmului Foto: HBO

Gal Gadot, întruparea perfectă ca Wonder Woman

Deborah Snyder: Și este Wonder Woman pentru mine. Nu am crescut citind benzi desenate…

Zack Snyder: Serios?

Deborah Snyder: Îmi pare rău, dar am crescut cu Wonder Woman în viața mea și unul dintre cele mai mari momente din cariera mea a fost în Batman vs. Superman, când am adus-o pe marele ecran pentru prima oară.

Wonder Woman (centru), alături de Aquaman (stânga) și Cyborg (dreapta) Foto: HBO

A fost o absență așa mare și Gal (Gal Gadot, actrița care interpretează rolul – n.r.) este uimitoare ca Wonder Woman pentru întreaga lume. Este întruparea perfectă a acestui personaj.

Sunt bucuroasă că există, sunt bucuroasă că acum copiii mei știu de ea și nu știu că a existat o perioadă când nu era pe marile ecrane cu restul de supereroi bărbați.

