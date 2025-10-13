Se pare că nimic nu se compară cu coasta de aur a Californiei – mai ales când vine vorba de gesturi tandre în public! Cântăreața Katy Perry (40 de ani) și fostul premier canadian Justin Trudeau (53 de ani) au fost surprinși în ipostaze romantice pe un iaht în largul coastelor din Santa Barbara, potrivit imaginilor publicate pe 12 octombrie de Daily Mail.

În fotografii, cei doi pot fi văzuți sărutându-se, îmbrățișându-se și petrecând momente tandre, în timp ce se bucurau de soare și de valuri. Într-unul dintre cadre, Trudeau apare ținând-o protector în brațe pe artista americană. Contactați de publicația PEOPLE, reprezentanții lui Katy Perry nu au oferit încă un răspuns, iar purtătorul de cuvânt al lui Justin Trudeau a refuzat să comenteze.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Relația dintre cei doi a intrat în atenția publicului încă din iulie, când au fost surprinși plimbându-se cu câinele și luând masa împreună la restaurantul Le Violon din Montreal. La acea vreme, Katy Perry își anunțase despărțirea de fostul logodnic Orlando Bloom, cu care are o fiică de 5 ani, Daisy Dove Bloom. În același timp, Justin Trudeau se despărțise în 2023 de soția sa, Sophie Grégoire, după o căsnicie de 18 ani și trei copii împreună.

Recomandări 500 de locuri de muncă la noua linie de producție Mercedes-Benz de la Sebeș. A costat peste 100 de milioane de euro și este destinată exclusiv diviziei electrice

Ce spune apropiații despre relația dintre Justin Trudeau și Katy Perry

La doar două zile după întâlnirea din Montreal, Justin Trudeau a fost văzut la concertul lui Katy Perry din cadrul Lifetimes Tour, desfășurat la Bell Centre. Surse apropiate celor doi au declarat pentru PEOPLE că între artistă și politician a existat o „conexiune instantă”.

„Sunt interesați unul de celălalt, dar va dura ceva până să vedem încotro se îndreaptă lucrurile”, a declarat o sursă canadiană în luna august. „Ea călătorește în jurul lumii, iar el încearcă să-și redefinească viața acum, după ce nu mai este prim-ministru al Canadei. Există o atracție evidentă și au multe lucruri în comun”.

Totuși, aceeași sursă a adăugat că responsabilitățile personale ale celor doi ar putea încetini evoluția relației. „Fiecare are un fost partener și copii, deci timpul e împărțit. Dar, chiar și așa, o relație la distanță nu este imposibilă pentru ei”.

Ulterior, o altă sursă a declarat că, de fapt, întâlnirea din iulie ar fi fost doar „una amicală, de cunoaștere”. „Deși au multe în comun și conversațiile lor decurg firesc, pentru Katy, întâlnirile romantice nu sunt o prioritate momentan”, a spus insiderul. „A păstrat legătura cu Justin, însă nu există planuri clare pentru o nouă întâlnire”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE