Se pare că nimic nu se compară cu coasta de aur a Californiei – mai ales când vine vorba de gesturi tandre în public! Cântăreața Katy Perry (40 de ani) și fostul premier canadian Justin Trudeau (53 de ani) au fost surprinși în ipostaze romantice pe un iaht în largul coastelor din Santa Barbara, potrivit imaginilor publicate pe 12 octombrie de Daily Mail.

În fotografii, cei doi pot fi văzuți sărutându-se, îmbrățișându-se și petrecând momente tandre, în timp ce se bucurau de soare și de valuri. Într-unul dintre cadre, Trudeau apare ținând-o protector în brațe pe artista americană. Contactați de publicația PEOPLE, reprezentanții lui Katy Perry nu au oferit încă un răspuns, iar purtătorul de cuvânt al lui Justin Trudeau a refuzat să comenteze.

Katy Perry și Justin Trudeau pe iahtIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Relația dintre cei doi a intrat în atenția publicului încă din iulie, când au fost surprinși plimbându-se cu câinele și luând masa împreună la restaurantul Le Violon din Montreal. La acea vreme, Katy Perry își anunțase despărțirea de fostul logodnic Orlando Bloom, cu care are o fiică de 5 ani, Daisy Dove Bloom. În același timp, Justin Trudeau se despărțise în 2023 de soția sa, Sophie Grégoire, după o căsnicie de 18 ani și trei copii împreună.

500 de locuri de muncă la noua linie de producție Mercedes-Benz de la Sebeș. A costat peste 100 de milioane de euro și este destinată exclusiv diviziei electrice
Recomandări
500 de locuri de muncă la noua linie de producție Mercedes-Benz de la Sebeș. A costat peste 100 de milioane de euro și este destinată exclusiv diviziei electrice

Ce spune apropiații despre relația dintre Justin Trudeau și Katy Perry

La doar două zile după întâlnirea din Montreal, Justin Trudeau a fost văzut la concertul lui Katy Perry din cadrul Lifetimes Tour, desfășurat la Bell Centre. Surse apropiate celor doi au declarat pentru PEOPLE că între artistă și politician a existat o „conexiune instantă”.

„Sunt interesați unul de celălalt, dar va dura ceva până să vedem încotro se îndreaptă lucrurile”, a declarat o sursă canadiană în luna august. „Ea călătorește în jurul lumii, iar el încearcă să-și redefinească viața acum, după ce nu mai este prim-ministru al Canadei. Există o atracție evidentă și au multe lucruri în comun”.

Totuși, aceeași sursă a adăugat că responsabilitățile personale ale celor doi ar putea încetini evoluția relației. „Fiecare are un fost partener și copii, deci timpul e împărțit. Dar, chiar și așa, o relație la distanță nu este imposibilă pentru ei”.

Ulterior, o altă sursă a declarat că, de fapt, întâlnirea din iulie ar fi fost doar „una amicală, de cunoaștere”. „Deși au multe în comun și conversațiile lor decurg firesc, pentru Katy, întâlnirile romantice nu sunt o prioritate momentan”, a spus insiderul. „A păstrat legătura cu Justin, însă nu există planuri clare pentru o nouă întâlnire”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Unica.ro
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.RO
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
Libertateapentrufemei.ro
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Tvmania.ro
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Alte știri

Nicușor Dan a anunțat rolul SRI în combaterea corupției din România. Cum va arăta Strategia Națională de Apărare
Știri România 13 oct.
Nicușor Dan a anunțat rolul SRI în combaterea corupției din România. Cum va arăta Strategia Națională de Apărare
Ministrul sănătății, despre stadiul centrelor de mari arși din România: primul va fi gata la Târgu Mureș în 2026
Știri România 13 oct.
Ministrul sănătății, despre stadiul centrelor de mari arși din România: primul va fi gata la Târgu Mureș în 2026
Parteneri
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței medicilor”
Adevarul.ro
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței medicilor”
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
Unica.ro
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

MasterChef, 13 octombrie 2025. Anunțul făcut de Gina Pistol: „Avem trei oaspeți foarte speciali”! Ce se întâmplă în show-ul de la PRO TV
Stiri Mondene 13 oct.
MasterChef, 13 octombrie 2025. Anunțul făcut de Gina Pistol: „Avem trei oaspeți foarte speciali”! Ce se întâmplă în show-ul de la PRO TV
Asia Express 13 octombrie 2025. Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt echipa-surpriză, iar regulile se schimbă în concurs
Stiri Mondene 13 oct.
Asia Express 13 octombrie 2025. Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt echipa-surpriză, iar regulile se schimbă în concurs
Parteneri
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
TVMania.ro
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
ObservatorNews.ro
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
GSP.ro
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
GSP.ro
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
Parteneri
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Mediafax.ro
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
StirileKanalD.ro
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Redactia.ro
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
MAREA ABSENTĂ de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Este vorba de cea mai apropiată persoană din viața regretatei actrițe
KanalD.ro
MAREA ABSENTĂ de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Este vorba de cea mai apropiată persoană din viața regretatei actrițe

Politic

Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Exclusiv
Politică 13 oct.
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Dispare cuvântul „progresist” din statutul PSD. Cum arată calendarul Congresului din 7 noiembrie în care Grindeanu va fi ales președinte
Politică 13 oct.
Dispare cuvântul „progresist” din statutul PSD. Cum arată calendarul Congresului din 7 noiembrie în care Grindeanu va fi ales președinte
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii sale
Fanatik.ro
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii sale
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită