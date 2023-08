Kaan Urgancıoğlu din serialul „Secrete de familie”, surprins de paparazzi în vacanță. Presa din Turcia scrie că soția actorului e însărcinată

Cuplul s-a bucurat de o binemeritată vacanță, iar locul ales fiind preferat de amândoi. Kaan Urgancıoğlu și Burcu Denizer s-au bucurat și de soare, de apă marii, dar mai ales de momentele petrecute în doi.

Costumul de baie purtat de tânăra soție a actorului turc a dat apă la moară celor care susțineau că cei doi ar urma să devină părinți. Vezi imaginile AICI. Cuplul a fost surprins în ipostaze tandre, Kaan Urgancıoğlu fiind mereu atent și alături de soția sa, care apare îmbrăcată într-un costum de baie întreg, închis la culoare.

Povestea de dragoste dintre Kaan Urgancıoğlu și Burcu Denizer

Kaan Urgancıoğlu are 42 de ani și este unul dintre cei mai apreciați și admirați actori ai momentului în Turcia. Dacă pe plan profesional este foarte prezent în atenția publicului, celebrul actor este foarte discret cu viață să personală.

Acesta a reușit să își șocheze fanii cu postarea pozelor de la cununia să civilă cu Burcu Denizer, eveniment care a avut loc în iunie. Ceremonia a avut loc într-un cadru restrâns, la consulatul Turciei din Atena. Aleasa inimii lui, Burcu Denizer, nu este din branșa artistică, această fiind proprietara unui restaurant de lux și a unor cafenele în Istanbul.

Recomandări EXCLUSIV. Revolta unui medic de la Bagdasar, după o nouă tragedie care ne-a prins nepregătiți. „Colegii mei fac eforturi imense. Aici trebuia să fie un centru pentru mari arși! E o improvizație”. De ce s-a ajuns la asta

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Kaan Urgancıoğlu, cunoscut telespectatorilor Kanal D pentru rolul Emir din serialul „Dragoste infinită”, va reveni pe micile ecrane din România într-un rol de excepție, Ilgaz, în serialul care a cucerit milioane de telespectatori din întreagă lume, „Secrete de familie”.

Actorul va intra în „pielea” unui procuror riguros, empatic, pentru care simțul dreptății este cea mai importantă virtute.

Cariera lui Kaan Urgancioglu

Kaan Urgancıoğlu s-a născut în Aydın acum 42 de ani, tatăl sau fiind de origine turcă, iar mama – cu origini arabe și albaneze. A absolvit Colegiul Turc Privat din Izmir și Colegiul Privat American din Izmir. A urmat cursurile Universității Marmara, Departamentul Piețe de Capital și Bursă de Valori.

Recomandări FOTOREPORTAJ. Crevedia, viața de după tragedie. „Am dormit în parc. Noaptea asta dorm în casă la mine, ce-o fi o fi”

După terminarea studiilor superioare a plecat în New York pentru a studia actoria la Studioul de Actorie Stella Adler. Are un master în actorie obținut la Universitatea Kadir Has, Departamentul de Film și Drama. În timpul studenției și-a făcut debutul în actorie cu roluri principale în serialele „Karaoğlan” și „Kampüsistan”.

Primul sau lungmetraj a fost „Tunes from Spinach” în 2005. Nici scena teatrului nu îi este străină, fiind distribuit în piesa „Ara”, în regia lui Çetin Sarıkartal. Pentru rolul sĂu Emir Kozcuoğlu din serialul TV „Dragoste infinită” el a primit premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar în cadrul Galei Ayaklı Gazete TV Stars Awards în 2015. Are în palmares zeci de roluri în seriale și filme de lungmetraj.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Dezvăluire halucinantă! Pompier GRAV RĂNIT după ce i s-a TOPIT costumul, MASCA s-a...

Viva.ro Ce s-a întâmplat cu fiul Elodiei Ghinescu și al lui Cristian Cioacă! Decizia radicală luată de Patrick la 15 ani

AVANTAJE.RO Copiii adoptați de Bodo, solistul trupei Proconsul, fac școală la țară. Unde s-au mutat cu părinții

FANATIK.RO Artistă de muzică populară, lovită de mașină pe trecerea de pietoni. Șoferul este căutat de polițiști

Știrileprotv.ro Ionuț Doldurea, pentru Știrile PROTV: „În mod normal, cisterna încărca și descărca la clienți. Nu a fost vorba de o țigară”

Observatornews.ro SURSE: Şoferul drogat Vlad Pascu, în sevraj în spatele gratiilor. Se plânge că se simte rău şi e agresiv verbal

Orangesport.ro Încep problemele pentru Luca Reghecampf. Statul român, primii paşi pentru a-l sancţiona pe fiul antrenorului Craiovei, în urma declaraţiilor antisemite

Unica.ro S-a aflat! Ce s-a întâmplat cu Bianca Giurcă și Marius Moise după Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat cărțile pe față