În ultimul episod din acest sezon își va face apariția și un nou personaj. O tânără care va intriga prin putere, abilitate de a lua decizii importante și care se pare că va adăuga o nouă ramură de suspans în istoria CLANUL!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cea care o va interpreta este Karmen, cunoscuta cântăreață, urmărită de aproape 600 de mii followers pe pagina ei de Instagram și cu milioane de vizualizări la videoclipurile lansate pe YouTube. Tânăra este gata de o nouă provocare în cariera ei: rolul lui Nadine în serialul CLANUL!

„Eu am făcut Facultatea de Actorie și trecuse o vreme de când nu am mai avut activitate în acest sens. Chiar dacă am jucat în filme de scurtmetraj și am avut legătură cu această zonă, niciodată nu am participat într-un proiect de mare amploare. Chiar mă uitam la filmul autobiografic al lui Jennifer Lopez, care are o poveste asemănătoare cu muzică, dans și actorie.

M-am regăsit în faptul că eu, până la un moment dat, mă simțeam cea mai puțin talentată din familie, exact cum și ei i se spunea că nu are suficient talent.

Recomandări REALIST DESPRE ÎNFRÂNGEREA SCHENGEN. „Ei încearcă să mascheze problemele interne cu «victorii» externe, dar nu cred că suntem la nivel Schengen”

După ce am văzut filmul, mi-am spus rugăciunea și am simțit nevoia să adaug că aș vrea să arăt lumii ce pot, la un nivel înalt. La doar câteva zile după, am primit un telefon și am fost chemată la casting pentru rolul din CLANUL.

În plus, pe 12 decembrie, când se va difuza primul episod cu mine, este ziua mea de naștere, așa că e clar, e un semn de la Dumnezeu. Simt că este un personaj care mi se potrivește foarte tare și abia aștept ca cei de acasă să-l descopere. Sper să-l îndrăgească la fel de mult cum o fac și eu. Ne vedem luni”, declară Karmen înaintea episodului de luni.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „De unde sunteți?”, s-a interesat taximetristul din Qatar. Când a auzit România, n-a mai acceptat să plece! Ce a spus

Playtech.ro Harry şi Meghan, gafă colosală în noul documentar! Au fost PRINŞI CU MINCIUNA, fanii sunt furioşi

Viva.ro Răsturnare de situație în divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu! Decizia neașteptată luată de artistă: 'Nu e nimic ieșit din comun'

Observatornews.ro Revoltat că Austria nu ne lasă în Schengen, unul dintre cei mai mari oameni de afaceri din vestul ţării şi-a închis conturile în băncile austrice

Știrileprotv.ro Decizia imediată a unui important om de afaceri din Arad după ce Austria a votat împotriva României

FANATIK.RO FANATIK a aflat cine merge la Survivor România 2023! Nume grele în echipa Faimoșilor

Orangesport.ro ALERTĂ | FCSB, sancţionată dur de UEFA. De ce a fost găsită vinovată echipa lui Gigi Becali

HOROSCOP Horoscop 8 decembrie 2022. Fecioarele sunt în centrul atenției unui grup și faptele lor vor avea un impact mai mare decât de obicei

PUBLICITATE Povestea lui Pavel Traian, din Cluj: a primit tratamentul care l-a scăpat de dureri la 6 ani de la diagnostic