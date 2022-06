În vârstă de 26 de ani, fotomodelul știe cum să atragă atenția asupra ei. Așa s-a întâmplat și de data aceasta, Kendall a distribuit pe Instagram o galerie de fotografii, dar în prima apare într-o ipostază cel puțin neașteptată. Vedeta face plajă complet dezbrăcată.

Kendal Jenner nu poartă nici costum de baie, nici vreo rochie transparentă, are, într-adevăr, o șapcă pe cap. În rest, fotomodelul de talie internațională și-a arătat formele pe care a vrut neapărat să le aibă bronzate fără vreo urmă.

Fotografia ei în care e complet dezbrăcată i-a adus peste șapte milioane de like-uri și aproximativ 25.000 de comentarii. Mulți dintre fani au felicitat-o pe Kendall Jenner pentru silueta sa, dar și pentru îndrăzneala de a poza fără haine.

Totuși, nu e prima dată când pozează așa. Kendall Jenner a apărut goală pușcă în fața ușii și a arătat tot. În februarie 2019, Kendall a pozat pentru o ediție a revistei Vogue Italia, iar în imagine apare complet dezbrăcată în fața unei uși, arătându-și trupul perfect în toată splendoarea.

Imaginea a fost dată publicității de fotograful Mert Alas. Fotografia cu frumoasa Kendall Jenner goală pușcă a adunat zeci de mii de like-uri în numai câteva ore de la publicare.

Kendall Jenner, în vârstă de 26 de ani, este un model american și personalitate TV. Este cunoscută pentru apariția în reality show-ul „Keeping Up with the Kardashians”. Surorile sale sunt Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian și Kylie Jenner, părinții ei fiind Kris Jenner și Bruce (Caitlyn) Jenner.

