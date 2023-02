Invitat la PRO FM by NIGHT, Killa Fonic a ținut să lămurească speculațiile apărute în spațiul public despre o posibilă căsătorie cu Ana Morodan. Artistul spune că nu a cerut-o niciodată de soție pe aceasta și că totul ar fi fost doar o glumă.

„Mă bucur că ai scos asta la suprafață. E încă un moment pentru mine să clarific. Eu nu am cerut-o niciodată în căsătorie pe Ana Morodan. Absolut niciodată. A fost o glumă.”

Și a continuat: „Este o tipă foarte mișto, foarte funny și dacă România ar avea simțul umorului mai ascuțit, ar fi râs la acea remarcă și atât”. Killa Fonic a mai spus că din România doar două televiziuni îl respectă, însă nu a vrut să le dea numele.

Despre Ana Morodan, cântărețul are o părere foarte bună și o consideră o femeie foarte inteligentă: „Știe caterincă la un alt nivel și e foarte inteligentă. Poate să facă ce personaj vrea ea!”. Creatoarea de conținut a postat și ea pe rețelele de socializare că totul a fost o glumă.

În trecut, Killa Fonic a avut o relație cu Irina Rimes. Recent, artistul a lansat o piesă în care a menționat numele fostei sale iubite. „Irina, nu uita, ți-am dăruit povești, bandana / Sex, zâmbești, încă miroase a marijuana / Mai mult nu spun, știi, nu sunt sifon-na-na / Îmi pare rău, dar mă iubește mai mult Dana”, acestea fiind o parte dintre versurile melodiei.

De unde au apărut zvonurile despre căsătoria lui Killa Fonic cu Ana Morodan

În urmă cu ceva timp, Ana Morodan a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a făcut dezvăluiri neașteptate. La momentul respectiv, ea a zis că a avut o relație cu Killa Fonic timp de 3 ani.

„Dacă ar fi, ar fi tot Killa. M-a cerut. Întreabă-l”, a spus Ana Morodan la PRO TV. „E o diferență de vârstă…”, a fost remarca pe care a făcut-o moderatul.

„A, deci mă faci bătrână pe mine și pe ăla tânăr? Și eu am suferit o dramă când am auzit că are 32 de ani, am crezut că are 23”, a răspuns creatoarea de conținut. Cătălin Măruță a continuat discuația: „Asta cu măritatul e o nebunie de-a ta?”

„Nu o să mă căsătoresc niciodată. Nu cred în asta. Nu am chef să mă mărit. Dacă divorțează Harry de Meghan să mă anunți, o să mă mărit”, a spus Ana Morodan.

Tot la PRO TV, vedeta de la Antena Stars a mai declarat: „Să nu uitați că am avut o relație cu Killa Fonic. De 3 ani, dacă nu am zis-o, fix acum mi-a venit. Băiatul ăla mă cunoaște foarte bine, știe că nu aș fi zis niciodată chestia asta. Să te gândești tu de ce am vrut să se știe fix acum.”

Contesa digitală a avut numai cuvinte de laudă la adresa cântărețului. „Un superbărbat, crede-mă. Ne-am intersectat, asta-i important. Superartist și superom”, a completat aceasta.

Ana Morodan, în vârstă de 38 de ani, este una dintre cele mai efervescente personaje de pe micul ecran și întotdeauna spune lucrurilor pe nume.

