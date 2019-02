Vedeta din „The Keeping Up with the Kardashians” a purtat o rochie din 1998, semnată de Thierry Mugler, care îi acoperea foarte puțin sânii și avea o tăietură adâncă pe piciorul drept.

Kim nu a purtat niciun fel de bijuterii la rochia extrem de îndrăzneață și nici machiajul nu a fost unul strident. Singurele accesorii au fost două brățări negre pe încheieturile fiecărei mâini.

Părul i-a fost aranjat într-un coc simplu, coafura fiind realizată de hairstylistul Chris Appleton, cel care i-a fost partener la gala de duminică seara, scrie Daily Mail.

Appleton, care a fost nominalizat la premiul pentru coafura a ales să poarte un costum clasic, negru cu papion.

