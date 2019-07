Odată ce cursurile s-au încheiat, Kinga a avut timp limitat să se bucure de peisajele spectaculoase din zonă.

”Croația este absolut superbă. Am stat doar un weekend și am avut doar câteva ore libere să mă bucur de peisaje. Evenimentul a avut loc într-un orășel de lângă Split, mic și cochet, liniștit, ca în basme, exact ceea ce îmi doream pentru că aveam nevoie de odihnă după o perioadă atât de aglomerată. Pe drum spre întoarce, am ales să conduc o perioadă pe drumul de lângă mare, astfel că am oprit de câteva ori pentru a admira peisajele și a face poze. Îmi doresc să revin în acele zone splendide, de această dată pentru o vacanță de o săptămână”, declară Kinga Sebestyen.

