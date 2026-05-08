Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 9 – 15 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 9 – 15 mai 2026

Între 9 și 10 mai, seara, comunicarea interumană comună, cu vecinii, cu apropiații ocazionali, cu reprezentanții unor instituții va fi marcată de inedit prin ton, conținutul de idei, împrejurări sau consecințele generate de respectivele (ne)înțelegeri.

Deplasări cu peripeții dar și posibile surprize provocate de un partener de viață, un asociat, un colaborator apropiat. Între 10 mai, după ora 20:40′, și zorii zilei de 13 mai, în mod normal, relațiile cu familia din care provin nativii ar trebui să se desfășoare firesc; excepție vor face acei nativi care sunt implicați în problemele majore de familie care nasc pasiuni, dispune, orgolii sau interese care nu pot fi rezolvate doar prin bunăvoință sau concesii.

Între 13 mai, după ora 03:04′, și dimineața zilei de 15 mai, sectorul vieții afective este tumultuos: uneori se poate colora cu tensiuni între Săgetători și cei dragi lor, cu frământări sufletești, cu reproșuri, cu trăiri intense; nativii vor fi exigenți, imperativi și dificili pentru cei apropiați. Din 15 mai, după ora 05:31′, muncă multă dar efectuată cu calm, răbdare, metodă și spor.

Sănătate stabilă. Posibilă discuție pe o temă salarială începută dar întreruptă sau amânată. Dubla cuadratura Marte/Jupiter cu Kiron, ultima pe direcția Berbec/Rac, până în 2073, îi va marca pe cei născuți, la această dată, în zodia Săgetătorului, în cadrul relațiilor afective, al creativității și al banilor, al câștigurilor, al ajutoarelor și al avantajelor materiale, indicând rolul important al acestor sectoare în stabilirea unui echilibru emoțional sau material și în asimilarea unor lecții de viață.

Întreaga săptămână, planeta Venus va exercita un rol pozitiv în efortul nativilor de a obține niște bani sau bunuri cuvenite ori de a primi un ajutor de altă natură care le-ar permite rezolvarea unor probleme bănești (scutiri, împrumuturi, reduceri, sponsorizări, finanțări).

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE