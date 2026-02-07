Kylie Jenner, înșelată de Timothée Chalamet cu o româncă? Imaginile care au stârnit mari controverse

Timothée Chalamet a stârnit un val de reacții după ceremonia Critics’ Choice Awards 2026, atunci când a mulțumit public iubitei sale, Kylie Jenner, într-un mod care i-a emoționat pe fani. „Partenerei mele de trei ani, mulțumesc pentru fundația noastră, te iubesc”, a spus el în timp ce primea premiul pentru rolul său din Marty Supreme. Este evident că cei doi au construit împreună ceva important, iar aceste cuvinte au fost primite cu entuziasm de fani.

Cu toate acestea, fanii s-au agitat recent după ce Timothée a fost surprins în Paris în compania altei femei. A fost vorba despre Anamaria Vartolomei, actriță franco-română, într-un hol de hotel, în timp ce promova filmul Marty Supreme. În fotografii, Timothée Chalamet purta un trening gri, iar Anamaria era îmbrăcată cu blugi și o jachetă neagră.

Fanii o pot recunoaște pe Anamaria din rolul ei recent în Mickey 17, alături de Robert Pattinson. Deși cei doi par surprinși de camere, nici Timothée, nici Kylie, nici Anamaria nu au comentat până acum zvonurile legate de o posibilă infidelitate, astfel că toate afirmațiile rămân speculații.

Ce spune Timothée Chalamet despre căsătorie

Recent, Timothée Chalamet a vorbit despre căsătorie într-un Q&A pentru Marty Supreme. Directorul Richard Curtis, cunoscut pentru filme ca Love Actually și About Time, l-a întrebat direct dacă plănuiește să se căsătorească vreodată. „Wow… asta e atât de personal”, a răspuns actorul. „O să mă bagi în belea, frate”.

Având în vedere contextul întrebării și faptul că a fost adresată în fața unui public live, evitarea răspunsului de către Timothée nu indică neapărat probleme în relație. Actorul pare să țină foarte mult la Kylie și consideră că relația lor are o fundație solidă și durabilă.

