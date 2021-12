Tânăra artistă a fost invitată în emisiunea online a Alexandrei Ungureanu, unde a vorbit și despre stilul său de viață. A devenit cunoscută de la o vârstă destul de mică și își câștigă banii singură de ani buni. Are milioane de vizualizări pe YouTube și a avut colaborări cu artiști din România.

Iuliana Beregoi este preocupată de felul în care arată și a decis să țină regim. Artista, în vârstă de 17 ani, a mărturisit că până acum era adepta fast-foodului.

„Nu sunt la o dietă foarte strictă, duc un mod sănătos de viață! Am avut o perioadă când nu ieșeam din fast-food. Dimineața burger, la amiază – chips-uri și seara – o shaorma! Am lăsat cu totul fast-foodul, ultima dată am mâncat la filmări. Acum, iarna, mi-e foarte foame. Nu sunt foarte strictă. Am și mici excepții. Nu vreau să ajung să arăt nașpa!”, a declarat tânăra solista, invitată la emisiunea online a Alexandrei Ungureanu, relatează Click!.

Iuliana Beregoi: „Eu sunt fericită că fac ce-mi place”

Pandemia a afectat-o și a avut multe momente de tristețe din această cauză. A crezut că a ajuns la final cariera ei. „Eu iubesc foarte mult atenția de mică. Toată atenția trebuie să fie la mine. În carantină am avut o stare proastă rău de tot că nu mai aveam atenție. A fost foarte ciudat la început. M-am gândit că s-a terminat tot!”, a mai spus Iuliana.

Artista mai are o soră mai mică, de la care a învățat să facă filmulețe pentru TikTok. Iuliana Beregoi a mărturisit că și-a făcut curățenie în cercul de prieteni, pentru că mulți au ajuns să fie invidioși pe ea din cauza succesului pe care îl are.

„Eu sunt fericită că fac ce-mi place mie! Nu pot să nu stau pe telefon! Eu trebuie să filmez când se întâmplă ceva! Nu știam să fac tiktokuri. M-a învățat sora mea. Am început așa de Crăciun, de Revelion. Acum sunt depedentă de TikTok. Stau zile întregi și mă uit la clipuri acolo. Am un cerc mic de prieteni, am scăpat de prietenii falși. Aveam prieteni la care a apărut invidia și au dispărut. Trebuie să ai încredere în tine și să nu bagi în seamă haterii”, i s-a confesat Iuliana colegei de breaslă Alexandra Ungureanu.

