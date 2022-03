După divorțul de fostul gimnast medaliat cu aur, Larisa Drăgulescu a fost nevoită să o ia de la zero pentru a putea să își crească singură cei doi copii. Ea a recunoscut ca a lucrat în Germania, ca escortă, într-un interviu acordat jurnalistului Mihai Ghiță, în emisiunea online „În oglindă”. De asemenea, fosta soție a lui Marian Drăgulescu susține că a fost propria decizie și nu a forțat-o nimeni să aleagă această cale.

„Am fost escortă. Nu am fost forțată de nimeni să fac nimic. Am făcut numai cum am considerat eu că este bine. Mergeam în cluburi cu fel și fel de persoane potent financiare, îi însoțeam în diverse locuri. Ca să faci bani cu adevărat trebuie să faci mai mult de asta. Nu stăteam doar la masă cu ei, pur și simplu… eram partenera lor pentru o seară, două sau trei. Chiar și o lună am fost la cineva. Pericolul îl simți în fiecare zi. În Germania am făcut același lucru. În Germania m-am simțit puțin mai protejată, pentru că acolo este cu acte în regulă. Tu, ca fată, nu știi niciodată ce client vine, cum este… Nu ai de unde să știi. Se poate întâmpla orice. Nu am pățit niciodată nimic. Am fost pe punctul de a mi se întâmpla la început. Dacă nu eram inteligentă, puteam să fiu ca alte fete”, a declarat Larisa.

Întrebată câți bani a câștigat în perioada respectivă, ea a spus că mai mult de 50.000 de euro. Larisa Drăgulescu a investit toți banii pe care i-a câștigat și în prezent are 7 case pe care le are închiriate. Fosta soție a gimnastului susține că nu regretă nimic din ceea ce a făcut.

„Nu știu cât câștigă o escortă într-o lună de zile, dar știu cât am câștigat eu. Am câștigat sume mari. 50.000 de euro, chiar și mai mult. Nu, nu am regrete. Cred că am făcut lucrurile așa cum trebuia. În momentul de față mă consider o femeie realizată. Am obținut tot ce mi-am dorit financiar. Nu am decât o casă, ci 7. Fetița mea e recuperată medical. Copiii mei au tot ce își doresc. Nu regret nimic! Cred că așa a fost să fie. Toate lucrurile astea m-au întărit. Momentan singurele urme pe care le simt sunt cele de după divorț. Pentru mine alea au fost cele mai traumatizante, pentru că încă nu s-au vindecat”, a răspuns Larisa Drăgulescu.

Larisa Drăgulescu: „Actualul meu soț mi-a fost client”

Spre surprinderea tuturor, ea a mărturisit că actualul soț, Marian, i-a fost client. Larisa Drăgulescu nu a fost niciodată îndrăgostită de el, însă a apreciat că i-a fost alături necondiționat.

„Actualul meu soț mi-a fost client. Nu m-am îndrăgostit de el de la început, poate că nici acum nu mă simt îndrăgostită de el. Îl iubesc pentru că este un om extraordinar. Îl simt cel mai bun prieten și este omul pe care mă bazez în orice moment. Mă acceptă în totalitate așa cum sunt. E foarte greu să găsești un bărbat care să te accepte cu copii”, a declarat fosta soție a lui Marian Drăgulescu, actual concurent la „Survivor România”.

Larisa activează acum pe o platformă pentru adulți, unde încarcă poze și videoclipuri interzise minorilor. Actualul soț o ajută de multe ori cu conținutul, chiar dacă nu este în totalitate de acord cu ceea ce face. Larisa Drăgulescu a mărturisit că îi este greu să se mai oprească din ceea ce face, pentru că nu poate renunța la bani.

„Nu este de acord cu OnlyFans, dar mă ajută. L-am rugat frumos să mă mai lase anul acesta să mai continui să fac bani din… imaginea mea. Să mă lase să fac banii așa cum pot momentan. Îmi doresc mai mulți bani! Nu îmi lipsește nimic în momentul de față, dar nu pot să mă opresc. M-am obișnuit așa să știu că la finalul zilei am făcut niște bani. Soțul meu lucrează în construcții. Este un om normal, dar mie nu îmi ajung banii lui acum. Am cheltuieli mai mari decât el. Sunt o femeie căreia îi place să aibă grijă de ea. Investesc în mine, dar scot și mai mult din imaginea mea. El m-a cunoscut din club și a fost mai ușor să știe că activez pe o platformă pentru adulți decât să fiu în fapt cu cineva. Decât să mai lucrez în club a zis că e mai OK așa, pentru că eu nu doresc momentan să renunț la lucrurile acestea. S-a conformat. Nu vreau să mai dau sume… Am strâns o sumă frumoasă de care sunt foarte mândră. Mulți cred că sunt bani făcuți într-un timp scurt și ușor. Pentru mine 2 milioane de euro sunt puțini. Nu am banii aceștia cash, pentru că i-am investit. După divorțul de Marian am luat-o de la zero. Eu mă înțeleg foarte bine cu soțul meu. Avem o relație frumoasă, liniștită, dar nu se știe ce se poate întâmpla”, a povestit în cadrul interviului fosta soție a gimnastului.

