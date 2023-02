Larisa Drăgulescu nu pierde timpul și caută mereu metode de a face bani. Fosta soție a gimnastului și-a deschis recent un salon de înfrumusețare în Reșița, acolo unde locuiește împreună cu cei doi copii ai săi. Larisa și fiica sa, Beatrice, au făcut un curs de make-up de curând și vor machia amândouă în salon. Fosta parteneră a lui Marian Drăgulescu este mândră că a reușit să îi ofere fiicei sale primul ei job.

„Am un salon de beauty, eu mă ocup de make-up împreună cu fata mea. Am făcut școala de make-up de curând, abia ce am terminat-o de 2-3 săptămâni, mi-a plăcut foarte mult, am descoperit că îmi place să fac chestia asta. Fiica mea are 18 ani, e numai bine că i-am oferit și ei primul job. E prima mea afacere”, a spus Larisa Drăgulescu pentru spynews.ro.

Chiar dacă și-a deschis prima ei afacere, Larisa Drăgulescu nu a renunțat la Only Fans, platforma destinată adulților, unde încarcă conținut îndrăzneț. Ea este mulțumită cu venitul pe care îl are acum și nu se plânge deloc de lipsa banilor.

„Este bine, momentan îmi ocupă tot timpul și îmi place foarte mult. Merg în fiecare zi la salon, e vizavi de casa mea și îmi e foarte ușor. O am și pe aceea (n.r. – Only Fans) în continuare, merge fără probleme, nu mai trebuie să fac nimic, acolo există deja tot ce trebuie să existe pe ea.”

„Nu mai ținem legătura, nu mai știu nimic de el”

În urmă cu câteva luni, Larisa Drăgulescu a anunțat că divorțează de Marian Bogdan după 5 ani de relație. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a declarat că nu mai păstrează legătura cu acesta, pentru că nu mai au ce să mai vorbească, având în vedere că povestea lor de dragoste a ajuns la final.

„Nu mai ținem legătura, nu mai știu nimic de el. Nu ne-am certat, dar nici nu avem ce să vorbim, dacă nu mai avem nimic unul cu celălalt, fiecare cu viața lui”, a mai spus Larisa Drăgulescu.

Larisa Drăgulescu câștigă și 50.000 de euro pe lună

La mai bine de 14 ani de la divorțul de Marian Drăgulescu, Larisa Drăgulescu se declară o femeie împlinită pe toate planurile. E mândră de averea pe care a strâns-o în ultimii ani. Activează pe site-urile pentru adulți, iar la un moment dat câștiga și 50.000 de euro lunar și are o avere de aproximativ două milioane de euro.

„Am lucrat în Dubai, în Germania în cluburi de noapte, am câştigat sume mari lunar. Uneori făceam şi 50.000 de euro pe lună. Am toţi banii făcuţi scrişi, dar nu am făcut o sumă. Am în jur de două milioane de euro. O seară «la muncă» înseamnă să fac bărbaţii să se simtă bine”, a declarat ea acum ceva vreme la PRO TV.

În prezent, Larisa Drăgulescu deține șase apartamente, un salon de înfrumusețare, iar în curând își dorește să cumpere spațiu pentru un teren sintetic. Spune că toate acestea nu le-ar fi obținut dacă nu ar fi divorțat de Marian Drăgulescu. A suferit mult la divorț, atunci s-a ambiționat și și-a propus să reușească în viață.

„Îmi vând corpul, dar nu mă interesează, fiecare face ce își dorește”

„Activez pe o platformă pentru adulți, dar nu intru în live cu ei. Eu le fac filmulețe interzise minorilor și cam atât. Fac și poze. O fac din ianuarie 2021. Înainte lucram în cluburile de noapte din Germania, a venit pandemia și am decis să mă retrag. Așa mi-a venit ideea să lucrez pe aceste platforme online (…) Îmi vând corpul, dar nu mă interesează, fiecare face ce își dorește. Sunt fericită, câștig bine. Pentru mine nu este nimic rău, nu înțeleg de ce unii se agită atât”, spunea Larisa Drăgulescu în emisiunea „La Măruță”.

Cei doi copii ai fostei soții a lui Marian Drăgulescu nu sunt deranjați de modul în care mama lor face bani. „Copiii mei mă susțin, sunt mari, îți dai seama. Sunt în clasa a X-a, văd și ei în online tot ce se întâmplă. Noi vorbim absolut orice, ne înțelegem bine. Din moment ce eu i-am crescut, i-am educat în felul meu, eu zic că sunt bine educați.”

