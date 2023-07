Anul trecut, fosta mare campioană de la CS Dinamo, Larisa Iordache, a fost nevoită să treacă printr-o operație dificilă la rinichi.

„Am ajuns la spital cu criză, cu febră, infecție, am avut noroc să dau de un medic foarte bun, care s-a ocupat de mine foarte bine. M-a pregătit cu ce se poate întâmpla. Am intrat în operație, mi-a montat un stent aproape o lună, pentru a putea elimina lichidul și infecția care se formase. Riscam să-mi pierd rinichiul.

După o lună de zile, m-a operat din nou și medicul mi-a spus că trebuie să am noroc, ca să se spargă toată pietricica, pentru că era destul de mare.

Dacă nu, trebuia să-mi mai pună un stent o lună de zile și să mă opereze iar. Și aici intervine partea psihologică. Am reușit din fericire să scap, iar după 2 săptămâni mi-am revenit la ritmul normal, am mai făcut tratament, iar acum sunt foarte bine, dar am mare grijă. Beau apă mai mult decât o făceam înainte”, a declarat Larisa Iordache, în cadrul emisiunii Oracolul Vedetelor, conform Spectacola.

De câteva luni, Larisa Iordache se află într-o relație cu Cristian Chiriță, fostul iubit al campioanei de tenis de masă Bernadette Szocs.

„Mă văd într-o rochie de mireasă, normal, dar nu mă grăbesc absolut deloc. M-am îmbrăcat în rochie de mireasă, dar nu mă grăbesc cu absolut nimic. Nu sunt superstițioasă, nu am niciun fel de superstiție în afară de a intra cu dreptul într-o încăpere nouă, dar consider că atunci când vine vorba să îmbraci o rochie de mireasă pentru o femeie este un moment cu totul special”, a spus Larisa Iordache, la Antena Stars.

