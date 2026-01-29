Larisa Udilă trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Influencerița a devenit mamă pentru a doua oară și a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Vestea a fost însoțită de primele imagini emoționante din maternitate, în care fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” apare radiantă, alături de soțul și copiii ei.

Cu doar două zile înainte de naștere, Larisa le mărturisea urmăritorilor că momentul mult așteptat se apropie. În seara respectivă a plecat la spital împreună cu soțul ei, iar acum cei doi se bucură din nou de rolul de părinți. Familia lor s-a mărit, iar fericirea li se citește pe chip.

Mesajul transmis de Larisa Udilă după ce a devenit mamă a doua oară

Larisa a publicat fotografii pline de emoție, în care își ține fetița la piept, dar și cadre în care apare întreaga familie reunită. Milan, fiul lor, și-a cunoscut deja surioara, iar imaginile surprind tandrețea și curiozitatea primului lor moment împreună.

„Bine ai venit pe lume, dragostea noastră!

Mi-a luat mult timp să găsesc puterea de a scrie aceste rânduri, pentru că sunt copleșită de tot ce trăim. Emoțiile sunt atât de mari, încât uneori cuvintele nu mai sunt de ajuns.

Încă nu îmi vine să cred că acesta este caruselul vieții mele… eu, Larisa, cu doi copii și soțul meu. O familie completă. (plâng când scriu asta)

Fetița aceasta a venit ca o primăvară în sufletele noastre. Ne-a adus lumină, liniște și o iubire pe care nu știam că suntem capabili să o simțim. Mai ales fratelui ei, care o privește deja cu ochi plini de dragoste.

Mă simt ca într-o poveste scrisă de Dumnezeu și m-am bucurat cu lacrimi în ochi de fiecare clipă din aceste zile petrecute în spital, zile pe care le voi purta mereu în inimă.

Vă mulțumesc din tot sufletul pentru grija voastră, pentru fiecare mesaj, pentru fiecare gând bun. Le-am simțit pe toate. Abia aștept să vă povestesc tot, cap-coadă, pentru că voi sunteți familia mea din online”, a scris Larisa Udilă pe rețelele de socializare.

Larisa Udilă a mărturisit că este profund recunoscătoare pentru tot ce trăiește în aceste zile și că atât ea, cât și soțul ei, sunt copleșiți de bucurie. Influencerița a ales numele fetiței cu câteva luni înainte de naștere, însă deocamdată a decis să îl păstreze secret.

Nicole Cherry, mesaj emoționant pentru Larisa Udilă

Printre cei care s-au bucurat din plin pentru marea veste se numără și Nicole Cherry, una dintre cele mai bune prietene ale Larisei. Cântăreața, care este și nașa lui Milan, a repostat imaginile din maternitate și a transmis un mesaj plin de iubire.

„Familia noastră s-a mărit! Ce bucurie! Vă iubim”, a transmis Nicole Cherry, pe Instagram.

Mesajele de felicitare au curs în mediul online, iar comunitatea Larisei Udilă s-a mobilizat rapid pentru a-i transmite gânduri bune. Influencerița începe astfel un nou capitol, cu doi copii și o familie care pare mai unită ca niciodată.

