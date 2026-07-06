Deși publicul tinde să creadă că după patru nașteri totul devine o rutină, actrița a explicat că realitatea este mult mai nuanțată. Într-o mărturisire deschisă despre cum decurge cel de-al treilea trimestru, Laura Cosoi a demontat mitul „relaxării absolute” și a vorbit despre fricile conștiente care vin odată cu experiența.

Laura Cosoi: „Corpul meu știe perfect ce are de făcut”

Actrița a recunoscut că, deși experiența acumulată o ajută enorm, a cincea sarcină vine la pachet cu o presiune diferită: mai puțin timp pentru sine, mai multe responsabilități și temeri.

„Multă lume mă întreabă cum este a cincea sarcină. Dacă e mai ușoară. Dacă sunt mai relaxată. Dacă «știu deja ce urmează». Răspunsul este… și da, și nu. Experiența ajută enorm, dar vine și cu mai multe responsabilități, mai multe comparații, mai multe frici conștiente și mai puțin timp să fii doar… însărcinată”, a explicat Laura Cosoi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cu toate acestea, vedeta se declară surprinsă de rezistența organismului său în această etapă avansată:

„Adevărul este că această a cincea sarcină a fost mult mai ușoară decât m-aș fi așteptat. Chiar și al treilea trimestru m-a surprins prin câtă energie am avut. Dacă ar fi să o rezum într-o singură frază, aș spune: Corpul meu știe perfect ce are de făcut”.

Provocările fizice și emoțiile analizelor, trăite la intensitate maximă

Chiar dacă simptomele specifice ultimului trimestru nu îi mai sunt străine, Laura Cosoi subliniază că familiaritatea nu anulează disconfortul fizic sau stresul medical prin care trece orice viitoare mamă.

Vedeta a trecut în revistă stările binecunoscute gravidelor: contracțiile Braxton Hicks, durerile de ligamente; refluxul, oboseala accentuată; nopțile lungi în care nu își găsește o poziție confortabilă de somn; emoțiile mari de la morfologiile fetale și momentele de așteptare până la sosirea rezultatelor de la analize.

„Faptul că le cunosc nu le face mai ușoare. Le face doar mai puțin înfricoșătoare. Cel mai frumos lucru pe care l-am câștigat după cinci sarcini este că am învățat să am încredere în corpul meu. Să îi ofer timp. Să accept schimbările și să mă bucur de ele, știind că fiecare are un scop”, a adăugat actrița.

Laura Cosoi, lecție importantă învățată într-o casă cu patru copii

Laura a mărturisit că a renunțat la standardele nerealiste de „super-mamă” și a învățat să fie blândă cu ea însăși. În finalul mesajului său, ea a transmis o concluzie pentru toate mamele: „Când acasă te așteaptă încă patru copii, înveți că performanța nu mai înseamnă să faci cât mai multe. Înveți să FII exact atât cât poți fi în ziua respectivă. Și descoperi că, de cele mai multe ori, este mai mult decât suficient”.

Foto: Instagram

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE