Laura Giurcanu a devenit cunoscută publicului la vârsta de 14 ani, atunci când a participat la emisiunea „Next Top Model”. Adolescența ei a fost printre defilări, podiumuri și un stil de viață destul de strict.

„Adolescența mea a fost un roller coaster, uşor diferită de un traseu obişnuit, dar mi-a plăcut, am experimentat multe şi am făcut multe lucruri frumoase și speciale. Şi, ceea ce este foarte important, nu trece o zi în care să nu mă bucur că am ales drumul pe care am mers”, a declarat Laura Giurcanu pentru viva.ro.

Cătălin Botezatu a fost cel care a ajutat-o enorm la începutul carierei și i-a deschis multe uși. Au trecut 11 ani de când s-au cunoscut în emisiunea „Next Top Model”, iar acum, în cadrul interviului pentru sursa mai sus-menționată, concurenta de la America Express – Drumul Soarelui a povestit ce relație are în prezent cu celebrul designer.

„Cătălin e un om pe care îl voi respecta şi îl voi admira mereu, e o sursă de inspirație pentru mine. Întotdeauna revederea cu el e o plăcere, chiar dacă nu se întâmplă atât de des pe cât ne-am dori.”

„Părinţii mei au fost reticenți la început, dar acum sunt cei mai mari susținători ai mei”

Părinții Laurei Giurcanu au fost destul de reticenți când fiica lor și-a ales drumul profesional, însă când au văzut cât de mine se descurca în acest domeniu, ei au încurajat-o și au susținut-o. „Părinţii mei au fost reticenți la început, însă, cu trecerea timpului, văzând pasiunea mea legată de ceea ce fac, au început să se deschidă. Acum aş putea spune că sunt cei mai mari susținători ai mei.”

Fostul fotomodel susține că nu a făcut prea multe sacrificii de dragul carierei, pentru că întotdeauna a făcut cu multă plăcere tot ceea ce și-a dorit. Laura Giurcanu mărturisește că deciziile luate de ea au fost destul de bune pentru ea.

„Nu simt că am făcut niciun compromis; toate deciziile luate de către mine au fost confortabile. Consider că, atunci când faci totul cu drag şi cu plăcere, nu ajungi să simţi sacrificiul”, a mai spus concurenta de la America Express.

Laura Giurcanu a fost surprinsă în timp ce se săruta cu fiul Andreei Esca

De câteva săptămâni se zvonește că Laura Giurcanu și Aris Eram formează un cuplu, iar speculații au apărut după ce aceștia au fost filmați în timp ce sărutau în mașina influenceriței. De atunci, concurenta de la America Express și fiul Andreei Esca au fost văzuți tot mai des împreună.

Laura Giurcanu a negat că ar avea o relație cu Aris Eram, ba mai mult ea declară că nu are un partener. De asemenea, fostul fotomodel a mărturisit că nu a văzut imaginile când era în tandrețuri cu colegul ei de la America Express.

„Nu, nu cred, chiar, n-am văzut! (n.r. – despre imaginile cu Aris Eram). Eu nu am un partener, așa că am venit singură în această seară. Eu sunt singură singurică”, a spus Laura Giurcanu pentru Spynews.ro.

La numai o zi după ce a fost filmată în timp ce săruta cu Aris Eram, Laura a fost surprinsă la film, într-un mall din București, alături de Cezar, fostul iubit.

Concurenta de la America Express – Drumul Soarelui a menționat că momentan nu își dorește să se implice în nicio relație și nici nu știe ce așteptări are de la viitorul iubit.

„Nu-mi place să amestec relațiile cu munca, glumesc. Nu știu ce caut, momentan sunt bine singură, mă simt bine, sunt foarte ok așa, nu pot să zic neapărat că sunt în căutare de ceva sau de cineva”, a mai spus Laura Giurcanu pentru sursa mai sus-menționată.

